(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - “L’attacco rivendicato dall’Ucraina contro due navi russe al largo delle coste libiche rappresenta un segnale di un rischio sempre più evidente nei conflitti contemporanei: la progressiva ‘traslazione’ dei fronti di guerra verso altre aree strategiche, anche lontane dai teatri di scontro originari. Il Mediterraneo è certamente una di queste. Per prossimità geografica, interessi economici e rilevanza geopolitica, quanto accade in quest’area pone questioni che l’Italia non può sottovalutare e sulle quali è chiamata a sviluppare una riflessione attenta, tanto nelle proprie scelte nazionali quanto nelle sedi sovranazionali. Sul piano interno, emerge con chiarezza la conferma di quanto sia necessario investire nella sicurezza, adeguando strumenti e capacità a uno scenario internazionale profondamente mutato. Sul piano europeo e atlantico, occorre invece riconoscere al fianco Sud la stessa rilevanza riservata al fianco Est. La sicurezza europea non può essere considerata soltanto attraverso la dimensione orientale: il Mediterraneo è uno spazio decisivo per la stabilità, gli approvvigionamenti energetici e gli equilibri internazionali. L’Italia, per posizione e responsabilità, deve essere protagonista di questa consapevolezza”.
Lo dichiara l’on. Deborah Bergamini, vicesegretario nazionale di Forza Italia e responsabile Esteri del partito.