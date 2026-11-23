(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - “Congratulazioni a Massimo Gargano per la nomina alla Presidenza di ENPAIA. Questo incarico rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale e istituzionale di rilievo, costruito attraverso una lunga esperienza ai vertici della rappresentanza agricola e una profonda conoscenza del settore agroalimentare. Tutto ciò costituisce un patrimonio molto importante per affrontare le sfide che attendono l’Ente. La sua capacità di interpretare le trasformazioni del mondo agricolo sarà certamente un valore aggiunto”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni.
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