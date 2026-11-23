«Un centro dati non può semplicemente collegarsi alla rete elettrica e lasciare che siano le famiglie a pagarne il conto». Lo scrive la principessa saudita Maha bint Mishari Al Saud, CEO del FII Institute, in un op-ed esclusivo inviato a Formiche e Decode39, dedicato al rapporto tra sviluppo dell’intelligenza artificiale, disponibilità energetica e sostenibilità economica. «I nuovi progetti dovrebbero essere accompagnati da fonti energetiche dedicate — che si tratti di gas naturale, energia nucleare, fonti rinnovabili o sistemi di accumulo — realizzate insieme a essi. Washington ha già chiesto alle maggiori aziende tecnologiche americane di produrre o acquistare autonomamente l’energia di cui hanno bisogno. Questo dovrebbe diventare la norma ovunque».

La principessa osserva che l’addestramento e il funzionamento dei modelli di AI richiedono enormi quantità di energia e richiama l’aumento dei prezzi dell’elettricità negli Stati Uniti, sottolineando come la crescita delle infrastrutture digitali debba procedere senza trasferire ulteriori costi sulle famiglie.

AI, principessa Al Saud: senza fiducia dei cittadini a rischio investimenti e crescita

«Questi progressi non sopravvivranno a una perdita di fiducia da parte dell’opinione pubblica. La licenza a operare non è scontata. Secondo i nostri sondaggi, il 77% delle persone si aspetta che le grandi aziende tecnologiche antepongano il profitto alla sicurezza. Se i cittadini di uno qualsiasi dei nostri Paesi arriveranno a considerare l’intelligenza artificiale la ragione dell’aumento delle proprie bollette, ne rallenteranno lo sviluppo attraverso le commissioni urbanistiche, le autorità di regolamentazione, le urne, il majlis o le piazze. Di conseguenza, gli investimenti e la crescita ne risentiranno».

È quanto scrive la principessa Maha bint Mishari Al Saud, CEO del FII Institute, in un op-ed esclusivo inviato a Formiche e Decode39. Richiamando i risultati del PRIORITY Compass, l’indagine condotta annualmente dal FII Institute su oltre 60.000 persone in 32 Paesi, la principessa sottolinea la centralità del consenso pubblico per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale. Secondo Al Saud, governi e imprese devono monitorare gli effetti degli investimenti tecnologici sulle bollette, sull’occupazione e sull’ambiente, intervenendo prima che le conseguenze economiche e sociali alimentino il malcontento.

Arabia Saudita-Usa, principessa Al Saud: partnership economica profonda e in crescita

«Il partenariato economico tra Stati Uniti e Arabia Saudita è profondo e in crescita. Il programma dedicato all’Arabia Saudita della Camera di Commercio degli Stati Uniti è il suo secondo programma internazionale per dimensioni, dopo quello dedicato all’India. L’Arabia Saudita ha investito 170 miliardi di dollari negli Stati Uniti, sostenendo 172.000 posti di lavoro americani, e si è impegnata a investirne un ulteriore trilione. Investiamo reciprocamente nelle nostre economie e i nostri dirigenti d’impresa dedicano tanto tempo a risolvere problemi insieme quanto a concludere accordi».

Lo scrive la principessa Maha bint Mishari Al Saud, CEO del FII Institute, in un op-ed esclusivo inviato a Formiche e Decode39, dopo aver partecipato a Washington agli incontri del B20, il forum attraverso il quale la comunità imprenditoriale internazionale fornisce indicazioni ai governi del G20. La principessa evidenzia come l’intelligenza artificiale stia accelerando gli incrementi di produttività e modificando i fattori che condizionano la crescita economica. In questa prospettiva, secondo Al Saud, la disponibilità energetica, i capitali e la rapidità delle procedure autorizzative diventeranno elementi determinanti per sostenere la prossima fase dello sviluppo globale.