(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - “Congratulazioni a Massimo Gargano per la sua elezione a presidente della Fondazione Enpaia e buon lavoro al vicepresidente Patrizio Giorni.
Si apre una nuova fase per un Ente fondamentale per la previdenza degli addetti e degli impiegati in agricoltura. La scelta di Gargano, direttore generale di Anbi e profondo conoscitore del mondo dei consorzi e del comparto agricolo, è una garanzia di competenza, serietà e attenzione concreta a chi lavora ogni giorno nelle nostre campagne.
Il mio augurio di buon lavoro a lui, a tutto il nuovo Consiglio di amministrazione.
Un ringraziamento al presidente uscente Giorgio Piazza per il lavoro svolto e per il contributo offerto”.
Così il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della Commissione Agricoltura.