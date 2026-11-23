(AGENPARL) - Roma, 23 Novembre 2026 - “A sostegno del comparto agricolo, come ricordato dall’assessore Stefano Zannier, il Friuli Venezia Giulia mette a disposizione circa 200 milioni di euro all’anno attraverso il Fondo di rotazione, a cui si aggiungono ulteriori risorse regionali e quelle derivanti dai fondi comunitari.
Parliamo di investimenti importanti, che testimoniano una precisa volontà politica di aiutare il settore primario e accompagnarne lo sviluppo. Tuttavia, dobbiamo affrontare un problema che rischia di vanificare parte di questi sforzi: i tempi e la complessità della burocrazia”.
Lo dichiara il consigliere regionale della Lega Alberto Budai, intervenendo con una nota sul tema degli investimenti e del sostegno al sistema produttivo regionale.
“Condivido anche la riflessione dell’assessore sulla necessità di valutare attentamente la sostenibilità degli investimenti finanziati. Le risorse pubbliche – rimarca Budai – devono aiutare le aziende a crescere, diventare più efficienti e rafforzare la propria capacità di stare sul mercato. Non basta finanziare un investimento perché esiste un contributo: dobbiamo assicurarci che produca risultati concreti e duraturi”.
“Oggi un’impresa agricola deve fare i conti con l’aumento dei costi, le difficoltà del mercato e margini economici sempre più ridotti. Il problema, però – rimarca il consigliere – non riguarda soltanto l’agricoltura, ma tutto il sistema produttivo.
Quando un’impresa deve realizzare un intervento sul territorio, avviare un’attività o rispondere alle richieste del mercato, si trova spesso davanti a procedure che allungano enormemente i tempi. Non possiamo pensare di sostenere le imprese soltanto stanziando risorse, se poi i tempi per accedervi e utilizzarle diventano incompatibili con le esigenze di chi deve fare impresa”.
“Dobbiamo quindi lavorare su due fronti: continuare a garantire fondi e strumenti finanziari adeguati, ma contemporaneamente semplificare le procedure e ridurre i tempi di risposta della pubblica amministrazione.
Ringrazio gli assessori e le strutture regionali per il lavoro e la programmazione che stanno portando avanti, ma è necessario fare un ulteriore passo avanti. Perché una Regione che investe nelle proprie imprese – conclude il leghista – deve anche metterle nelle condizioni di utilizzare quelle risorse in tempi certi”.