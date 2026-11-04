Scuola. Amorese-Di Maggio (FDI): la Cgil rispetti le famiglie, giù le mani dal consenso informato

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "Esprimiamo una ferma contrarietà alla campagna referendaria sostenuta dalla Cgil contro la legge sul consenso informato nelle scuole, richiamata da La Verità. Contestiamo una scelta politica che punta a cancellare una garanzia di trasparenza e partecipazione delle famiglie su temi particolarmente delicati per la crescita dei figli. Il principio è semplice: per le attività soggette al consenso previsto dalla legge, i genitori devono conoscere preventivamente contenuti, materiali, obiettivi e soggetti coinvolti, potendo decidere consapevolmente sulla partecipazione dei figli minorenni. È una responsabilità che merita rispetto. La Cgil sbaglia bersaglio quando sostiene la cancellazione di questa tutela. Chi presenta il consenso informato come un ostacolo deve spiegare perché il coinvolgimento delle famiglie sarebbe incompatibile con un progetto educativo valido. La qualità di un'iniziativa si dimostra anche attraverso la disponibilità a illustrarne apertamente contenuti e metodi. Alla sinistra che sostiene questa battaglia chiediamo di smettere di trattare con sufficienza le preoccupazioni dei genitori. Sui temi della sessualità e dell'identità personale servono competenza, contenuti adeguati all'età, ascolto e rispetto delle responsabilità educative. Ogni progetto deve poter essere esaminato e discusso. Chiediamo inoltre piena trasparenza sulla scelta degli esperti e delle associazioni esterne, sulle loro qualifiche e sugli eventuali finanziamenti pubblici. Chi interviene nella formazione dei minori deve rendere conto delle proprie proposte e delle risorse impiegate. Educare al rispetto, prevenire la violenza e contrastare il bullismo sono compiti fondamentali della scuola, da perseguire tutelando la dignità di ogni studente e costruendo una collaborazione concreta con le famiglie. Difendiamo il consenso informato e chiediamo che sia applicato con rigore. I genitori devono essere informati prima, ascoltati e messi nelle condizioni di esercitare le scelte riconosciute dalla legge". Lo dicono i deputati di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese e Grazia Di Maggio, rispettivamente capogruppo e componente della commissione Cultura alla Camera.
Trending
- Russia e Stati turchi, Tokayev propone l’apertura a Mosca: Ankara richiama le regole, in gioco gli equilibri dell’Asia centrale
- Copasir, martedì 10 novembre alle 15 audizione del Ministro della Difesa, Guido Crosetto.
- Agenzia regionale 1161.26 Paolicelli su presentazione XXI edizione Sagra del fungo cardoncello 13 al 15 novembre 2026
- Venezia per due giorni ospita il Venice Sustainable Fashion Forum: istituzioni, imprese e innovazione a confronto sul futuro sos
- Comunicato Stampa 1953/2026 A Ecomondo (Rimini) le Regioni del Bacino Padano insieme per rinnovare l’impegno a ridurre gli inquinanti e realizzare una ‘Road map’ per l’attuazione della nuova direttiva europea. Venturini: “Solo grazie alla collaborazione si raggiungono risultati
- SPIAGGE TOSCANE A RISCHIO, CECCARDI (LEGA): «PIANO DA 547 MILIONI, GIANI SCOPRA LE CARTE SUI FONDI UE»
- Al Lido di Venezia sabato 7 novembre. Cercare un altro futuro in tempi di crisi, torna lo spettacolo tra immagini e musica
- Donne in relazione”: al Centro Donna un percorso per riscoprire la propria identità e costruire relazioni più libere
- Natale 2026, mandarini ripieni di sorbetto e pistacchi. La sfiziosa idea di Tonitto 1939 per il dessert delle feste
- Torino Metro 1, Maccanti (Lega): “Dai sindaci del PD tanta visibilità politica, ma su loro responsabilità tacciono
CHI SIAMO
L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.
Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.
Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.
CONTATTI
Per inviare i comunicati stampa:
redazione@agenparl.eu
Per informazioni:
marketing@agenparl.eu