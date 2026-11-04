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Infrastrutture

Infrastrutture, Pucciarelli (Lega): grazie a Salvini e Rixi fondi per sicurezza stradale piccoli comuni Liguria

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “Sono a disposizione dei piccoli Comuni della Liguria ben 279 mila euro per la sicurezza e la manutenzione delle strade: un risultato importante, frutto dell’attenzione del MIT e dell’impegno concreto del viceministro Edoardo Rixi, che ancora una volta dimostra quanto sia centrale il lavoro del Governo per i territori e le comunità locali.

Ora la parola passa ai sindaci: questa opportunità va colta senza esitazioni. Presentare i progetti e avanzare le richieste significa portare risorse sui territori, dare risposte ai cittadini e trasformare le opportunità in opere concrete. Meno annunci, più interventi. Questa è la politica che serve ai nostri Comuni e alla Liguria, e che la Lega porta avanti da sempre con convinzione”

Così la senatrice spezzina della Lega, Stefania Pucciarelli.

(AGENPARL)
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