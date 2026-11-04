Industria: Casasco, investire in innovazione per rafforzare competitività e crescita. Italia proponga agenda a UE

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "La produttività e la competitività di un Paese si misurano sempre più nella capacità di produrre e adottare tecnologie avanzate. Chi non costruisce asset strategici e capacità produttiva rischia un declino strutturale". Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economia del partito, in un intervento su Il Sole 24 Ore.
"Industrializzare l'innovazione – prosegue – è il compito che abbiamo davanti. Significa tre cose. Recuperare terreno dove la dipendenza è più pericolosa, nell'energia e nelle infrastrutture tecnologiche, a partire dai data center. Valorizzare i livelli dove l'Europa già eccelle, come la litografia. E costruire una leadership dove la corsa è ancora aperta. Per incidere bisogna agire insieme sull'offerta e sulla domanda di tecnologie critiche. Sull'offerta, potenziare tutto ciò che serve a convertire la ricerca europea in industria e a far crescere campioni tecnologici. Il secondo passo è far convergere il capitale privato sulle migliori imprese per portarle a scala. Sulla domanda, creare spazio per le tecnologie critiche europee nelle industrie nuove e tradizionali: unificare il mercato, in particolare per le startup, sostenendo la creazione di Eu Inc., il regime societario europeo unico proposto dalla Commissione, e convogliare la domanda pubblica verso le tecnologie europee, rendendo lo Stato il primo banco di prova. Gli appalti pubblici europei valgono oltre 2.000 miliardi l'anno; destinarne l'1% a tecnologie emergenti vale 20 miliardi. Servono l'ambizione di far nascere nuovi campioni industriali, la velocità di decisioni, l'accettazione del rischio imprenditoriale, spesso frenata dalla burocrazia. Le leve della crescita e del peso politico del prossimo decennio si decidono adesso, e dalla crescita passa tutto il resto: salari più alti, una sanità e una scuola migliori si pagano con un'economia più grande. Questa agenda prosegue il "Piano industriale per l'Italia e per l'Europa" che Forza Italia ha presentato nel 2025, i cui punti chiave sono entrati nel documento sulla competitività approvato dal Ppe. L'Italia, grazie al lavoro fatto in questi anni, ha oggi le carte per implementare questa agenda e proporla all'Europa, finché siamo in tempo", conclude.
(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - "La produttività e la competitività di un Paese si misurano sempre più nella capacità di produrre e adottare tecnologie avanzate. Chi non costruisce asset strategici e capacità produttiva rischia un declino strutturale". Così Maurizio Casasco, deputato di Forza Italia e responsabile economia del partito, in un intervento su Il Sole 24 Ore.