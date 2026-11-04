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Cronaca

ROMA, SICUREZZA ALIMENTARE – NUOVI CONTROLLI DI ASL E CARABINIERI AL MERCATO RIONALE ESQUILINO. SEQUESTRATI 80 CHILI DI PRODOTTI ITTICI E SANZIONI PER 5MILA EURO

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - Nell’ambito dei servizi straordinari d’iniziativa finalizzati a garantire gli standard di sicurezza, con particolare attenzione alla tutela della salute pubblica e della filiera alimentare, i Carabinieri della Compagnia dei Carabinieri di Roma Piazza Dante unitamente al personale veterinario della ASL Roma 1, hanno effettuato una operazione di controllo all’interno del Mercato Rionale Esquilino, situato in via Principe Amedeo.

Nel corso delle verifiche, che hanno interessato 14 pescherie, l’attività ispettiva ha portato alla denuncia alla Procura della Repubblica di Roma di tre persone, titolari di altrettanti banchi, poiché gravemente indiziate, a vario titolo, della violazione della disciplina igienica nella produzione e vendita di sostanze alimentari, per aver posto in commercio prodotti ittici in cattivo stato di conservazione.

Il bilancio dell’operazione comprende anche sanzioni amministrative per un valore complessivo di 5mila euro e l’immediata distruzione di 80 kg di prodotti ittici ritenuti non idonei al consumo. In un caso specifico, è stata disposta l’immediata sospensione dell’attività a causa di gravi carenze igienico-sanitarie riscontrate, in attesa del ripristino delle condizioni di sicurezza, mentre altri esercenti sono stati sanzionati per la mancata ottemperanza alle prescrizioni imposte in precedenti controlli.

Si precisa che i procedimenti versano nella fase delle indagini preliminari e che le persone coinvolte sono da ritenersi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

(AGENPARL)
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