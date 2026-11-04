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Agroalimentare

Agricoltura, Laureti (Pd): governo senza visione su futuro settore

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 4 Novembre 2026 - “L’agricoltura attraversa una fase delicata, stretta tra l’aumento dei costi di produzione, il caro energia e carburanti e gli effetti del cambiamento climatico. Le manifestazioni degli agricoltori sono un segnale chiaro: il settore chiede ascolto e risposte. Il governo, invece, continua a muoversi con una logica emergenziale, senza una visione”. Lo dichiara Camilla Laureti, responsabile nazionale per le Politiche agricole ed eurodeputata del Pd, che continua: “il Coltiva Italia arriva fuori tempo massimo e non può essere scambiato per una strategia nazionale. Anche la manovra non è all’altezza del momento: alcuni interventi, come quello sul gasolio agricolo, possono dare un sollievo temporaneo, ma non affrontano i problemi strutturali. Il grande assente dalle politiche del governo è il reddito agricolo, che dovrebbe essere il punto di partenza di ogni scelta. Bisogna riequilibrare i rapporti lungo tutta la filiera e fare in modo che il valore generato arrivi a chi lavora la terra, proteggendolo dalla concorrenza sleale. Senza redditività non ci sono investimenti, ricambio generazionale e futuro per le imprese. L’agricoltura di domani passa dalle donne e dai giovani, dal sostegno alle piccole e medie imprese, dalla valorizzazione delle aree interne e da una produzione sostenibile fondata su innovazione e ricerca, investendo anche sulle filiere corte. Occorre accompagnare le aziende nell’adattamento al cambiamento climatico e proteggerle dalla volatilità dei costi energetici. Al netto degli annunci del ministro Lollobrigida, i problemi degli agricoltori restano tutti sul campo. Purtroppo”.

(AGENPARL)
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