IL COMUNE COMUNICA – Municipio I in cammino: presentati San Nicola Experience e le Passeggiate Liberty, due progetti per la valorizzazione del patrimonio storico e identitario dei quartieri del territorio

Valorizzare il patrimonio storico, architettonico e identitario dei quartieri, promuovendo una conoscenza più diffusa del territorio attraverso la cultura, la partecipazione e il turismo sostenibile. È questo l'obiettivo dei due progetti promossi dal Municipio I, attraverso la prima commissione permanente Cura e Promozione del territorio, presentati questa mattina: "San Nicola Experience", dedicato al Cammino di San Nicola, e "Passeggiate Liberty", destinate alla scoperta del patrimonio architettonico del quartiere Libertà.

A presentare le due iniziative, questa mattina a Palazzo della Città, la presidente del Municipio Annamaria Ferretti, l'assessore allo Sviluppo locale e al Turismo Pietro Petruzzelli, il presidente di Aeroporti di Puglia Antonio Vasile, il presidente della prima Commissione Francesco Ventrella, il presidente della Commissione consiliare Sviluppo locale Nicola Loprieno, Marcello De Risi per Federalberghi, la presidente di extralberghiero Confcommercio Bari BAT Giovanna Castrovilli, la responsabile marketing di Veloservice Giorgia Murgolo, il presidente dell'associazione culturale Slowtravels Pasquale Ruggieri, Marco Montrone di Barinedita e Valeria Rizzo di Madonnella Republic.

Si tratta di due iniziative rivolte a residenti e a visitatori, che propongono nuovi itinerari di conoscenza della città, mettendo in relazione luoghi, storie e comunità e affiancando agli strumenti cartacei contenuti digitali, mappe interattive e percorsi guidati. Entrambe si avvalgono di mappe bilingue, in italiano e inglese, stampate in 30mila copie ciascuna e collegate, attraverso QR code, a contenuti e approfondimenti digitali. Saranno presto disponibili anche negli infopoint cittadini e nelle strutture ricettive, oltre che nei punti di distribuzione individuati sul territorio.

"Abbiamo voluto mettere insieme due progetti che raccontano altrettanti luoghi fondamentali del Municipio I, ma ancora tutti da scoprire: il quartiere Libertà, attraverso le sue architetture liberty, e il legame tra San Nicola e l'intero territorio municipale – ha esordito Annamaria Ferretti -. Non vogliamo che San Nicola venga identificato esclusivamente con la Basilica: il Santo abita in tutti i quartieri e il cammino consentirà di scoprire i segni della sua presenza e della sua devozione nelle diverse comunità. Allo stesso modo, con le Passeggiate Liberty vogliamo portare alla luce edifici e palazzi del Libertà che spesso non sono conosciuti e sorgono in alcune strade meno note del quartiere. Per questo ringrazio le associazioni che si occuperanno dell'organizzazione dei percorsi, dimostrando plasticamente come l'alleanza tra istituzioni e tessuto associativo possa rappresentare un valore aggiunto per la promozione della conoscenza del nostro patrimonio culturale e storico.

Non si tratta soltanto di offrire indicazioni per orientarsi, ma di accompagnare le persone in un racconto fatto di storie, aneddoti e testimonianze di vita. Per questo abbiamo previsto guide, podcast e strumenti digitali collegati alle mappe attraverso QR code. La carta, soprattutto per chi visita una città, conserva un valore particolare: avere una mappa tra le mani aiuta a sentirsi parte di un contesto. Il digitale, quindi, rappresenta un'opportunità in più, non un'alternativa".

"I progetti che nascono dal basso possono essere i più efficaci – ha sottolineato Antonio Vasile – perché radicate nei territori e capaci di produrre risultati misurabili, fondamentali per puntare anche sui periodi di minore afflusso turistico. È importante sostenere e coordinare le energie che arrivano dai Municipi, dal Comune e dalle associazioni, investendo anche sui periodi dell'anno in cui tradizionalmente si registra una minore presenza. La crescita della nostra città passa anche dalla capacità di costruire nuove occasioni di visita e di far conoscere luoghi che spesso restano fuori dagli itinerari più consolidati.

Devo aggiungere che mi è piaciuta molto l'idea di affiancare alla dimensione digitale una mappa cartacea, perché accompagna il visitatore, che la può conservare come ricordo del viaggio e contribuisce a creare un legame con la città. Dobbiamo lavorare con una visione condivisa e con obiettivi di medio periodo, mettendo a sistema le tante iniziative che possono contribuire alla crescita dell'intera città e consentire una programmazione strutturata".

"A Bari non ci troviamo in presenza di un fenomeno di overtourism, ma abbiamo una concentrazione significativa di visitatori nelle aree centrali della città – ha evidenziato Pietro Petruzzelli -. La sfida è provare a distribuire meglio i flussi, facendo conoscere anche le bellezze e le potenzialità di altri quartieri. In questo senso, iniziative come quelle presentate oggi sono particolarmente importanti, perché consentono di far emergere nuove polarità attrattive e costruire itinerari alternativi, valorizzando un patrimonio che merita di essere conosciuto.

Da aprile a fine ottobre registriamo una presenza turistica importante, mentre nei mesi invernali si determina inevitabilmente un decremento significativo. Far crescere il turismo anche in questo periodo significa dare maggiore stabilità a tutto il sistema economico e occupazionale che ruota intorno al settore. Per farlo dobbiamo lavorare insieme, promuovendo una città più ampia rispetto ai suoi itinerari tradizionali e coinvolgendo anche gli operatori dell'accoglienza, che possono diventare moltiplicatori della conoscenza del territorio. Per questo, come sottolineato anche da Federalberghi, potrebbe essere utile organizzare momenti dedicati agli operatori, portandoli a conoscere luoghi come il quartiere Libertà, affinché possano poi raccontarli e suggerirli ai propri ospiti. È un modo concreto per far crescere un turismo più maturo e sostenibile, capace di valorizzare l'intera città".

Il Cammino di San Nicola

Ideato dal Municipio I e realizzato da Madonnella Republic ETS, "San Nicola Experience" propone il primo itinerario culturale e spirituale dedicato al Santo che attraversa l'intero territorio municipale, collegando il centro storico e la Basilica Pontificia di San Nicola con Madonnella, Libertà, Japigia, Murat, Sant'Anna, San Giorgio e Torre a Mare.

Il progetto sarà accompagnato da una mappa illustrata bilingue, disponibile anche in versione interattiva su Visitabari.com, e da cinque produzioni podcast dedicate alla storia del Santo, ai luoghi della devozione e alle testimonianze dei quartieri. In programma anche incontri e mostre partecipative, fino a una mostra tematica al Museo Nicolaiano e a un evento pubblico in occasione delle celebrazioni nicolaiane di dicembre.

Ideato dal Municipio I e realizzato da Barinedita, il progetto "Passeggiate Liberty" si svolgerà dal 6 novembre al 19 dicembre e intende far conoscere il patrimonio liberty, storico e produttivo del quartiere Libertà.

Il principale strumento di orientamento sarà una mappa bilingue in formato A3, con 42 luoghi numerati tra palazzi storici, ex industrie e botteghe d'epoca, affiancata da una versione digitale e distribuita in oltre 100 punti strategici della città. Il calendario prevede cinque passeggiate guidate gratuite, tra cui un approfondimento sulle architetture realizzato con AIDIA e una visita al cantiere di restauro della Manifattura Tabacchi, oltre a due laboratori dedicati alla rigenerazione urbana e alla memoria orale del rione, ospitati al Redentore e al Liceo Flacco.

Sabato 19 dicembre, infine, una mostra fotografica e un incontro pubblico concluderanno il percorso, aprendo eccezionalmente le porte dello storico edificio del Municipio I.