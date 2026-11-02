[ufficio.stampa@comune.sanseverinomarche.mc.it] Com. stampa n. 745 (Al cinema San Paolo il film “Quello che resta di noi” e l’incontro speciale con l’attore Simone Riccioni e tutto il cast) + foto

(AGENPARL) - Roma, 2 Novembre 2026 - 2026
AL CINEMA SAN PAOLO IL FILM "QUELLO CHE RESTA DI NOI" E L'INCONTRO
SPECIALE CON SIMONE RICCIONI E IL CAST IN VISTA DELLA NUOVA RASSEGNA FILM
Un intenso programma di proiezionei al cinema teatro San Paolo di San
Severino Marche per il nuovo film di Emilio Mercanti con protagonista
Simone Riccioni "Quello che resta di noi". Domani (*domenica**1
novembre*) il cast della pellicola sarà ospite dello spettacolo delle
ore 21 che sarà anticipato da una proiezione alle ore 16:15.
"Quello che resta di noi" è una commedia intrisa di mistero e profonde
riflessioni che vede tra i protagonisti grandi nomi del panorama
cinematografico italiano come Francesco Pannofino, affiancato dallo
stesso Simone Riccioni, Riccardo Andreucci, Linda Campana, Anita
Lanciotti, Letizia Trivelli, Giovanni Lambertucci e Lorenzo Miccini.
Il film racconta la storia di sette giovani che si ritrovano all'interno
di una villa isolata per partecipare a una misteriosa caccia al tesoro
legata alla leggenda della Contessa. Tra indizi nascosti, stanze oscure
e presenze inquietanti, quello che sembrava un semplice gioco
trasformato in sfida si rivela un percorso introspettivo profondo:
quando le maschere iniziano a cadere, i protagonisti sono costretti a
confrontarsi con le proprie fragilità, paure e segreti. Un racconto
generazionale intenso e coinvolgente, dedicato anche alla figura di San
Carlo Acutis, protettore dei Millennial.
La proiezione del film anticipa di pochissimi giorni la stagione
cinematografica al San Paolo, promossa in collaborazione con i Teatri di
Sanseverino. Il cartellone si aprirà il 5 e 6 novembre con "Naza", il
toccante documentario sulle attività dell'IDF nella Striscia di Gaza,
opera vincitrice del Premio speciale della Giuria alla 83ª Mostra
Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia.
La programmazione proseguirà il 12 e 13 novembre con "L'estranea", il
nuovo e atteso thriller-horror firmato dal regista Paolo Strippoli.
Il 19 e 20 novembre sarà la volta di "Zustìssia", dramma giudiziario di
Francesco Piras ispirato alla complessa vicenda reale di Beniamino
Zuncheddu, interpretato da un cast di prim'ordine composto da Michele
Riondino, Fabrizio Ferracane e Geppi Cucciari.
A chiudere il mese di novembre, il 26 e 27 novembre, sarà "Tony – Diario
di un giovane cuoco", diretto da Matthew Johnson che ripercorre gli anni
giovanili dello chef Anthony Bourdain, affidato alle interpretazioni di
Dominic Sessa, Emilia Jones e Antonio Banderas.
Le proiezioni riprenderanno nel mese di dicembre con altri tre
appuntamenti imperdibili per gli amanti del grande cinema. Il 3 e 4
dicembre andrà in scena "Minotaur – Nel labirinto del potere" di Andrej
Zvjagincev, pellicola premiata con il Grand Prix Speciale della Giuria
al Festival di Cannes.
Il 10 e 11 dicembre verrà proiettato "I figli della scimmia", diretto da
Tommaso Landucci, con protagonisti Riccardo Scamarcio, Andrea Aggio e
Fausto Russo Alesi.
La rassegna si concluderà in grande stile il 17 e 18 dicembre con
"Fjord", l'ultima opera del maestro rumeno Cristian Mungiu interpretata
da Renate Reinsve e Sebastian Stan, trionfatrice con la Palma d'Oro al
Festival di Cannes.
/Nella foto: una scena del film/