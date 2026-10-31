Agenzia nr. 1935 – Incidente elicottero in Bosnia. Il cordoglio del Gruppo regionale Fratelli d’Italia

(AGENPARL) - Roma, 31 Ottobre 2026 - "Il gruppo regionale di Fratelli d'Italia esprime il più profondo e commosso cordoglio per la tragica scomparsa della giovane sergente Laura Procacci e dei tre colleghi rimasti vittime del drammatico incidente in Bosnia-Erzegovina, durante lo svolgimento della missione internazionale EUFOR Althea.
"In questo momento di immenso dolore, ci stringiamo con sincera e profonda partecipazione alla famiglia Procacci e alla comunità di Andria. Il suo sacrificio, insieme a quello dei servitori dello Stato caduti al suo fianco, rappresenta una dolorosa testimonianza dell'alto valore e della dedizione espressi quotidianamente dai nostri militari impegnati nelle missioni di pace nel mondo.
"A tutto il personale dell'Esercito Italiano e del Corpo Militare Volontario della Croce Rossa Italiana va la nostra totale vicinanza".