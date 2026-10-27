Ambiente: Simiani (Pd), bene Livorno, città industriale che investe nella sostenibilità

(AGENPARL) - Roma, 27 Ottobre 2026 - "Livorno raggiunge il 18° posto nazionale nella classifica Ecosistema Urbano di Legambiente, migliorando di dieci posizioni in due anni. Si tratta di un risultato significativo, al quale va il nostro plauso all'amministrazione comunale e alla giunta di centrosinistra guidata dal sindaco Luca Salvetti, che con un lavoro concreto e continuativo sta dimostrando come anche una città con una forte tradizione industriale e portuale possa diventare sempre più green, migliorando la qualità dell'aria, la mobilità sostenibile e la tutela delle risorse idriche". Lo dichiara il capogruppo dem in Commissione Ambiente di Montecitorio Marco Simiani.
"La transizione ecologica non si realizza contrapponendo ambiente e sviluppo, ma con politiche capaci di coniugare sostenibilità, attività produttive e qualità della vita. Livorno dimostra che questa strada è possibile e che le scelte amministrative, quando sono accompagnate da investimenti e visione, producono risultati misurabili. E' un esempio positivo per tutta la Toscana e un riconoscimento al lavoro del centrosinistra, che continua a dimostrare attenzione concreta alla sostenibilità e al futuro delle comunità", conclude il dem.
Roma, 27 ottobre 2026