Close Menu
Trending
mercoledì 21 Ottobre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Carovita. Grimaldi (Avs): Chi semina riarmo e caro vita raccoglie miseria e rabbia. La rabbia sociale non si spegne con slogan e manganelli ma con salari indicizzati e giustizia sociale

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 20 Ottobre 2026 - e rabbia. La rabbia sociale non si spegne con slogan e manganelli ma con
salari indicizzati e giustizia sociale*

Dalla Francia al Portogallo, dalla Spagna all'Italia le piazze si riempiono
contro il costo della vita. Credo che il dibattito dovrebbe concentrarsi su
questo, invece di bollare tutto come caos. Stati e governi sono sempre meno
attori di politiche sociali, redistributive ed economiche, mentre aumenta
la stretta repressiva su ogni forma di dissenso. Pane +43%, pasta +40%,
olio +65%, caffè +73% in dieci anni. 1.326 euro in più all'anno a famiglia
solo per fare la spesa. Mentre i prezzi salgono, salari e pensioni restano
fermi. Lo dichiara Marco Grimaldi, capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra in
Extra.

Dal 2021 – prosegue Grimaldi – il potere d'acquisto è crollato dell'8,8%, i
salari reali in Italia sono scesi del -8,7% dal 2008: è il peggiore dato
del G20, il peggiore d'Europa. Intanto l'energia vola a +25,9% e l'alta
frequenza d'acquisto a +5,3%. In questo contesto il Governo mette da parte
miliardi per il riarmo e taglia i carnet ai pendolari. Chi semina riarmo e
caro vita, raccoglie miseria e rabbia. In un mondo in fiamme, dominato da
diseguaglianze e oggi piegato a un'economia di guerra, pretendiamo
controrisposte ordinate o addirittura il silenzio? La rabbia sociale non si
spegne con slogan e manganelli, si affronta con salari, servizi pubblici e
giustizia sociale. Ai giovanissimi che oggi la destra bolla come
delinquenti da remigrare, che cosa è stato offerto, se non una cittadinanza
negata e marginalità strutturale?

Al governo del Paese c'è una destra che invece di continuare a fare
campagna elettorale deve rispondere sui salari più bassi d'Europa, sulle
bollette più alte e su un'economia stagnante e una fiscalità regressiva.
Invece di chiedere sacrifici sempre agli stessi, si dica che chi ha di più
deve finalmente contribuire di più, a partire da banche, aziende belliche e
energetiche. Noi siamo dalla parte di chi – conclude Grimaldi – lavora,
studia, produce e non arriva a fine mese.

(AGENPARL)
Share.

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl