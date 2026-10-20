Carovita. Grimaldi (Avs): Chi semina riarmo e caro vita raccoglie miseria e rabbia. La rabbia sociale non si spegne con slogan e manganelli ma con salari indicizzati e giustizia sociale

e rabbia. La rabbia sociale non si spegne con slogan e manganelli ma con

salari indicizzati e giustizia sociale*

Dalla Francia al Portogallo, dalla Spagna all'Italia le piazze si riempiono

contro il costo della vita. Credo che il dibattito dovrebbe concentrarsi su

questo, invece di bollare tutto come caos. Stati e governi sono sempre meno

attori di politiche sociali, redistributive ed economiche, mentre aumenta

la stretta repressiva su ogni forma di dissenso. Pane +43%, pasta +40%,

olio +65%, caffè +73% in dieci anni. 1.326 euro in più all'anno a famiglia

solo per fare la spesa. Mentre i prezzi salgono, salari e pensioni restano

fermi. Lo dichiara Marco Grimaldi, capogruppo Alleanza Verdi e Sinistra in

Extra.

Dal 2021 – prosegue Grimaldi – il potere d'acquisto è crollato dell'8,8%, i

salari reali in Italia sono scesi del -8,7% dal 2008: è il peggiore dato

del G20, il peggiore d'Europa. Intanto l'energia vola a +25,9% e l'alta

frequenza d'acquisto a +5,3%. In questo contesto il Governo mette da parte

miliardi per il riarmo e taglia i carnet ai pendolari. Chi semina riarmo e

caro vita, raccoglie miseria e rabbia. In un mondo in fiamme, dominato da

diseguaglianze e oggi piegato a un'economia di guerra, pretendiamo

controrisposte ordinate o addirittura il silenzio? La rabbia sociale non si

spegne con slogan e manganelli, si affronta con salari, servizi pubblici e

giustizia sociale. Ai giovanissimi che oggi la destra bolla come

delinquenti da remigrare, che cosa è stato offerto, se non una cittadinanza

negata e marginalità strutturale?

Al governo del Paese c'è una destra che invece di continuare a fare

campagna elettorale deve rispondere sui salari più bassi d'Europa, sulle

bollette più alte e su un'economia stagnante e una fiscalità regressiva.

Invece di chiedere sacrifici sempre agli stessi, si dica che chi ha di più

deve finalmente contribuire di più, a partire da banche, aziende belliche e

energetiche. Noi siamo dalla parte di chi – conclude Grimaldi – lavora,

studia, produce e non arriva a fine mese.