Fiera dell’Agricoltura di Foggia 2026 – Apertura della 74ª edizione

(AGENPARL) - Roma, 9 Ottobre 2026 - La Fiera dell’Agricoltura di Foggia apre oggi la sua 74ª edizione, confermando il ruolo storico della manifestazione come punto d’incontro tra tradizione rurale e innovazione tecnologica. Dal 9 all’11 ottobre il quartiere fieristico della Capitanata ospita un programma che mette al centro la memoria agricola del territorio, la transumanza come patrimonio identitario e le nuove soluzioni per l’agricoltura moderna. L’inaugurazione è prevista alle 16:00, seguita da conferenze tematiche, mostre di macchine agricole storiche e contemporanee, degustazioni gratuite di prodotti locali e attività delle masserie didattiche, che coinvolgono famiglie e scuole in percorsi educativi dedicati alla pastorizia e alla vita rurale. L’edizione 2026 si presenta dunque come un evento che unisce comunità, territorio e innovazione, con l’obiettivo di valorizzare la Capitanata e le sue filiere agricole.
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