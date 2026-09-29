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Politica Interna

FIORE (FN): “A GARLASCO COME A ROMA IL 9 OTTOBRE PROVE NASCOSTE E INNOCENTI IN CARCERE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - Dopo 11 anni di carcere Stasi viene a sapere che la prova regina contro di lui è falsa. Anche nel processo per il 9 ottobre ("assalto" alla CGIL) il Carabiniere Arcangioli ha fatto sparire i filmati all'interno della sede, che provano l'innocenza degli imputati ed il ruolo degli infiltrati. Per la prossima udienza del 7 ottobre è anche prevista la sentenza d' Appello.

Quanta galera ancora devono fare decine di innocenti prima che qualcuno si svegli e faccia vera giustizia?

(AGENPARL)
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