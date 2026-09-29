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Politica Interna

Caro energia. Frijia (FdI): Dal carburante alle bollette, segnali concreti per famiglie e imprese

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - "Dal contenimento dei prezzi dei carburanti alle nuove misure sulle bollette, arrivano segnali concreti a sostegno di famiglie e imprese. Dopo Eni e IP, anche Q8-Kuwait Petroleum ha annunciato un price cap su benzina e gasolio, mentre Eni-Plenitude e Enel, hanno introdotto sconti significativi.
È importante che l'appello del Governo alle aziende energetiche a fare la propria parte trovi risposte concrete. Dal carburante alle bollette, si stanno mettendo in campo strumenti diversi per attenuare l'impatto del caro energia sul bilancio delle famiglie e sui costi delle imprese.
Parliamo di interventi che incidono sulla quotidianità degli italiani: dal pieno dell'auto alla bolletta della luce e del gas. Il Governo Meloni sta lavorando per sostenere il potere d'acquisto e la competitività del sistema produttivo, chiedendo al contempo al settore energetico di assumersi la propria parte di responsabilità. È questa la direzione nella quale dobbiamo continuare a lavorare: affrontare l'emergenza, ma anche creare condizioni di maggiore stabilità per cittadini e imprese".

(AGENPARL)
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