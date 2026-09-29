Close Menu
Trending
mercoledì 30 Settembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

SITUAZIONE TOR SAPIENZA, DE MARIA (PD): “A VIA TALLONE DECENNI DI OCCUPAZIONI E DEGRADO. ORA PRESIDIO FISSO, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA FINALE

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - Lo sgombero effettuato rappresenta un passaggio necessario per ristabilire la legalità, ma la storia di questo immobile impone di non abbassare la guardia:

C'è il tema di Emergenza sicurezza e spaccio. Il quartiere è finito nelle cronache come una delle principali centrali dello spaccio di zona (in particolare crack e derivati) e ricettacolo di refurtiva, lo stabile è diventato negli anni un punto di riferimento per la microcriminalità nell'area compresa tra il Municipio V e La Rustica.

"Proprio alla luce di questi dati e dei precedenti falliti in passato" — sottolinea Andrea De Maria, Segretario Dem di Presidenza della Commissione Periferie — "come Commissione d'inchiesta abbiamo voluto verificare direttamente sul posto la situazione. Oggi l'impegno ottenuto dalle autorità per un presidio fisso delle Forze dell'Ordine è fondamentale per spezzare l'ennesimo ciclo di rioccupazione immediata. L'annuncio della proprietà privata di avviare gli interventi di messa in sicurezza nel mese di ottobre deve essere la premessa vincolante per arrivare alla bonifica e, come auspicano la cittadinanza e il Municipio V, alla demolizione e riqualificazione urbanistica dell'area".

"Le periferie non si risanano con gli interventi spot, ma con il monitoraggio costante, la presenza delle istituzioni e restituendo spazi di socialità e legalità ai cittadini" — conclude De Maria.
Roma, 29 settembre 2026

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl