SITUAZIONE TOR SAPIENZA, DE MARIA (PD): “A VIA TALLONE DECENNI DI OCCUPAZIONI E DEGRADO. ORA PRESIDIO FISSO, MESSA IN SICUREZZA E BONIFICA FINALE

Lo sgombero effettuato rappresenta un passaggio necessario per ristabilire la legalità, ma la storia di questo immobile impone di non abbassare la guardia:

C'è il tema di Emergenza sicurezza e spaccio. Il quartiere è finito nelle cronache come una delle principali centrali dello spaccio di zona (in particolare crack e derivati) e ricettacolo di refurtiva, lo stabile è diventato negli anni un punto di riferimento per la microcriminalità nell'area compresa tra il Municipio V e La Rustica.

"Proprio alla luce di questi dati e dei precedenti falliti in passato" — sottolinea Andrea De Maria, Segretario Dem di Presidenza della Commissione Periferie — "come Commissione d'inchiesta abbiamo voluto verificare direttamente sul posto la situazione. Oggi l'impegno ottenuto dalle autorità per un presidio fisso delle Forze dell'Ordine è fondamentale per spezzare l'ennesimo ciclo di rioccupazione immediata. L'annuncio della proprietà privata di avviare gli interventi di messa in sicurezza nel mese di ottobre deve essere la premessa vincolante per arrivare alla bonifica e, come auspicano la cittadinanza e il Municipio V, alla demolizione e riqualificazione urbanistica dell'area".

"Le periferie non si risanano con gli interventi spot, ma con il monitoraggio costante, la presenza delle istituzioni e restituendo spazi di socialità e legalità ai cittadini" — conclude De Maria.

Roma, 29 settembre 2026