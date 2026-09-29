AGENDA CAMERA DI DOMANI, MERCOLEDì 30 SETTEMBRE

AULA

📌 11.30 – Decreto imballaggi, discussione generale

📌 15 – Question time con i Ministri Piantedosi, Nordio e Musumeci

📌 16.15 – Legge elettorale, discussione generale

COMMISSIONI

📌8.30_Rischio sismico e idrogeologico_ Audizione, in videoconferenza, di Sara Vannoni

📌8.45_Insularità_ Audizione, in videoconferenza, di rappresentanti dell’ANCI Sicilia e dell’UNCEM Sicilia

📌9_Femminicidio_Audizione sulla violenza di genere nel mondo dello sport di Rossana Ciuffetti, Sport e Salute S.p.A.

📌10.15_Giustizia_Audizioni su Delega per la riforma degli ordinamenti professionali (10.15: Associazioni sportive italiane-ASI, Associazione Italiana Architettura del Paesaggio-AIAPP, CoLAP-coordinamento libere associazioni professionali, Confprofessioni e Confassociazioni; 11.15: Aniello Tirelli, esperto; 11.30: Vivace CISL; 11.45: ACTA Coord. Nazionale – Associazione sindacale-Associazione Consulenti del Terziario Avanzato nota come Associazione di freelance; 12: Assoprofessioni; 12.15: CNA; 12.30: Professioni Italiane e Consiglio Nazionale degli Ingegneri)

📌14.30_Copasir_ Audizione di Alfredo Mantovano, Autorità delegata per la sicurezza della Repubblica

📌14.30_Cultura_Audizioni sull’impatto delle nuove tecnologie nella scuola (Skuola.net; Suor Anna Monia Alfieri, esperta di politiche scolastiche; Associazione Hikikomori Italia; Carlo Nofri, Presidente Osservatorio nazionale della mediazione linguistica e culturale-OSSMED; Tavolo interassociativo della scuola; Fondazione Oltre; Michele Liuzzi, esperto; Fondazione Patti digitali)

📌14.30_Attività produttive_Audizione di Ericsson Telecomunicazioni S.p.A., sulla crisi dell’azienda

📌15_Attività produttive_ Audizione sul sostegno ai comuni soggetti a rilevante pressione turistica (Roberto Danovaro, Università politecnica delle Marche; Federturismo; Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa-CNA e Confartigianato imprese; WWF)

📌17_Esteri_Incontro informale con una delegazione della Commissione Affari esteri del Parlamento della Finlandia

📌17_Affari sociali_Audizioni Audizione di Federsanità e di Federazione nazionale degli Ordini dei fisioterapisti-FNOFI sulla figura del fisioterapista di comunità

📌17.30_Affari sociali_Audizioni sulla disprassia (Associazione italiana disprassia dell’età evolutiva-AIDEE; Associazione Per Piccoli Passi Sardegna ODV; Leonardo Zoccante, neuropsichiatra infantile e direttore dell’UOC infanzia, adolescenza, famiglia e consultori dell’Azienda ULSS 9 Scaligera della Regione Veneto)

EVENTI

📌 10 – Sala del Refettorio – Il rating di legalità. Linguaggio comune tra PA, banche ed imprese. Giorgianni

📌 10.30 – Sala della Regina – Auto in panne. La transizione verde che promette di salvare il pianeta mentre distrugge imprese e lavoro. Con una roadmap per ripartire” di A. Gusmeroli, T. Patassini e S. Garino. Messaggio del Presidente Fontana. Diretta webtv

📌 11 – Aula dei Gruppi – Relazione al Parlamento sull’attività svolta nell’anno 2025. Autorità garante per l’infanzia e l’adolescenza. Partecipa il vicepresidente Mulè. Diretta webtv

📌 15 – Aula dei Gruppi – Presentazione temi e proposte al Parlamento. Messaggio del Presidente Fontana. Partecipa il vicepresidente Rampelli. Diretta webtv

📌 15.00 – Sala Matteotti – Presentazione del libro “Giuliano Vassalli” di Adelmo Manna. Partecipa la segretaria di Presidenza Varchi. Diretta webtv

📌 15:30 – Sala della Regina – Relazione sul patrimonio agroalimentare: frodi economiche, mercato e tutela del consumatore. Messaggio del Presidente Fontana. Diretta webtv

CONFERENZE

📌 11.30 – Riccardo Magi. Le prossime elezioni con il Melonellum: una truffa incostituzionale

📌 14.30 – Sergio Costa. Conferenza stampa su Fibromialgia

📌 17.30 – Martina Semenzato. Autori a confronto