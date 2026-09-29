TEATRO GOLDEN Enzo Casertano, Beatrice Fazi in “Chiamalo ancora amore

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - AL TEATRO GOLDEN dal 1 all'11 ottobre 2026
Enzo Casertano, Beatrice Fazi
in
Chiamalo ancora amore
con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Andrea Hegedus, Angelica Pisilli
scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli
soggetto di Andrea Maia
regia di Toni Fornari
una produzione Teatro Novanta e Goldenstar AM – Teatro Golden – Centro di Produzione Teatrale
Orari spettacoli:
· giovedì – venerdì ore 21.00
· sabato ore 17.00 e 21.00
· domenica ore 17.00.