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Arte e cultura

TEATRO GOLDEN Enzo Casertano, Beatrice Fazi in “Chiamalo ancora amore

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - AL TEATRO GOLDEN dal 1 all'11 ottobre 2026

Enzo Casertano, Beatrice Fazi

in

Chiamalo ancora amore

con Enzo Casertano, Beatrice Fazi, Andrea Hegedus, Angelica Pisilli

scritto da Augusto Fornari, Toni Fornari, Andrea Maia, Vincenzo Sinopoli

soggetto di Andrea Maia

regia di Toni Fornari

una produzione Teatro Novanta e Goldenstar AM – Teatro Golden – Centro di Produzione Teatrale

Orari spettacoli:

· giovedì – venerdì ore 21.00

· sabato ore 17.00 e 21.00

· domenica ore 17.00.

(AGENPARL)
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