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Politica Interna

Italia – Vietnam, Melchiorre (FdI): nostri Paesi legati da lunga amicizia

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - Il senatore di Fratelli d'Italia Filippo Melchiorre, guidando una delegazione di senatori delle Commissioni permanenti 5ª Programmazione economica e bilancio e 6ª Finanze e tesoro del Senato della Repubblica, ha ricevuto oggi a Palazzo Madama la delegazione della Commissione per l'Economia e le Finanze dell'Assemblea Nazionale della Repubblica Socialista del Vietnam, guidata dal vicepresidente della Commissione, onorevole Nguyễn Minh Sơn.
"È con grande piacere che do il benvenuto in Senato alla delegazione parlamentare vietnamita – ha dichiarato Melchiorre – in un momento particolarmente significativo per le relazioni tra Italia e Vietnam. I nostri due Paesi sono legati da una lunga e consolidata amicizia e da rapporti bilaterali sempre più intensi, anche sul piano parlamentare".
"Il Vietnam rappresenta per l'Italia un partner strategico e prioritario nell'area indo-pacifica e il primo partner commerciale italiano nella regione ASEAN – ha proseguito Melchiorre –. Le relazioni economiche sono accompagnate da una presenza sempre più significativa delle imprese italiane in Vietnam, con importanti opportunità di collaborazione nei settori delle infrastrutture, dei trasporti, delle costruzioni, della meccanica, dell'elettronica, dell'energia, della gestione delle risorse idriche, del turismo e delle industrie culturali".
Particolare attenzione è stata dedicata anche alle opportunità offerte dall'Accordo di libero scambio tra Unione europea e Vietnam, che ha contribuito a rafforzare gli scambi commerciali e le possibilità di investimento tra le due economie. Durante il confronto sono stati affrontati, inoltre, alcuni temi di interesse per la delegazione vietnamita, tra cui il quadro normativo macroeconomico, gli investimenti esteri, la gestione del bilancio dello Stato e gli appalti pubblici.

(AGENPARL)
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