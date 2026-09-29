BOLLETTE, VIETRI (FDI): “NUOVI SCONTI LUCE E GAS GRAZIE AUTOREVOLEZZA PRESIDENTE MELONI

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - "Dal contenimento dei prezzi dei carburanti al nuovo intervento sulle bollette di luce e gas, arrivano misure a sostegno delle famiglie italiane. Dopo Eni e IP, anche Q8 ha accolto l'invito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni introducendo dal 1° ottobre un tetto al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni. Sulla stessa linea si inserisce la nuova iniziativa di Eni Plenitude, che dal 1° al 24 ottobre consentirà di sottoscrivere l'offerta Fixa Time 24 Smart con uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas e prezzi della materia prima bloccati per 24 mesi".
"Per chi sceglierà entrambe le forniture, il beneficio indicato da Plenitude può arrivare a circa 200 euro l'anno. L'offerta e' inoltre accessibile ai clienti gia' acquisiti attraverso un cambio gratuito. Si tratta di un intervento che può alleggerire una parte significativa delle spese sostenute quotidianamente dalle famiglie.
Queste iniziative sono il frutto di un confronto concreto e confermano la capacità del Governo di tradurre la propria azione politica e diplomatica in risultati che incidono sulla vita degli italiani. In una fase internazionale complessa, l'autorevolezza riconquistata dall'Italia grazie al lavoro portato avanti dal presidente Meloni consente di affrontare con maggiore forza anche le sfide legate all'energia.
La priorità resta quella di sostenere famiglie, imprese e lavoratori, con interventi capaci di dare risposte concrete alle difficoltà del momento" conclude Vietri.
(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - "Dal contenimento dei prezzi dei carburanti al nuovo intervento sulle bollette di luce e gas, arrivano misure a sostegno delle famiglie italiane. Dopo Eni e IP, anche Q8 ha accolto l'invito del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni introducendo dal 1° ottobre un tetto al prezzo di benzina e gasolio per 30 giorni. Sulla stessa linea si inserisce la nuova iniziativa di Eni Plenitude, che dal 1° al 24 ottobre consentirà di sottoscrivere l'offerta Fixa Time 24 Smart con uno sconto del 30% sui corrispettivi di luce e gas e prezzi della materia prima bloccati per 24 mesi".