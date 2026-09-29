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Politica Interna

ANZIANI, SAVINO (MEF): PIANO NON AUTOSUFFICIENZA RAFFORZA TUTELA DELLE FRAGILITÀ E SOSTEGNO ALLE FAMIGLIE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 29 Settembre 2026 - «La non autosufficienza – prosegue Savino – non riguarda soltanto chi vive direttamente una condizione di fragilità, ma coinvolge interi nuclei familiari e, più in generale, la tenuta del nostro sistema sociale. Rafforzare l'assistenza territoriale, favorire l'integrazione tra servizi sociali e sanitari e sostenere la permanenza dell'anziano nel proprio contesto familiare e relazionale significa dare risposte concrete a bisogni che interessano un numero crescente di cittadini».

«Occorre proseguire in questa direzione, assicurando continuità agli interventi e riducendo le disparità territoriali nell'accesso ai servizi. Prendersi cura delle persone anziane e non autosufficienti significa sostenere anche le famiglie e i caregiver che ogni giorno affrontano responsabilità particolarmente gravose. La capacità delle istituzioni di essere presenti nelle situazioni di maggiore vulnerabilità – conclude Savino – è un elemento essenziale di coesione sociale e misura concretamente la qualità del nostro sistema di welfare».

(AGENPARL)
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