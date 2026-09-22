IL COMUNE COMUNICA – al via i lavori per la riqualificazione del bocciodromo a Parco 2 Giugno: oggi l’assessore Scaramuzzi alla consegna dei lavori per la realizzazione della nuova copertura e il potenziamento dell’impianto sportivo

PARCO 2 GIUGNO

OGGI L'ASSESSORE SCARAMUZZI ALLA CONSEGNA DEI LAVORI

PER LA REALIZZAZIONE DELLA NUOVA COPERTURA E IL POTENZIAMENTO DELL'IMPIANTO SPORTIVO

"Oggi, con la consegna dei lavori, prende avvio un intervento importante – commenta l' assessore Scaramuzzi -, che punta a restituire all'impianto una nuova funzionalità attraverso la riqualificazione degli spazi esistenti, il miglioramento delle condizioni di accessibilità e sicurezza e la possibilità di giocare in un ambiente coperto e attrezzato, anche nelle ore serali e con condizioni meteorologiche avverse.

Da almeno 20 anni le associazioni dei bocciofili attendevano questo momento, se si pensa che ero presidente della commissione lavori pubblici alla circoscrizione Carassi San Pasquale quando li incontrai la prima volta.

Nel frattempo, in molte delle nuove progettazioni sono stati inseriti campi da bocce, come nel caso del Bellavista (nell'ambito di Costa Sud), del parco Maugeri o del Leo dell'Acqua, e oggi, finalmente, è la volta dello storico punto di ritrovo dei bocciofili baresi.

Dall'insediamento di questa amministrazione abbiamo lavorato per trasformare uno studio di fattibilità in un progetto esecutivo per il quale abbiamo trovato le risorse, collazionato i pareri di competenza e finalmente, oggi, sottoscritto il verbale di consegna delle aree all'impresa esecutrice dei lavori, individuata nell'ambito di un accordo quadro.

Entro la prossima primavera restituiremo ai tanti amatori di questa disciplina uno spazio completamente rinnovato, u n risultato reso possibile grazie ai fondi del Credito sportivo, per il quale si sono spesi anche esponenti del centrodestra, che ci consentirà di adeguare il terreno da gioco agli standard fissati dalla federazione nazionale".

Nel dettaglio il progetto interessa i tre campi da bocce esistenti e prevede, innanzitutto, la realizzazione di una nuova tensostruttura permanente di 582,32 metri quadrati, destinata a coprire il campo da gioco e le aree immediatamente circostanti.

La copertura avrà dimensioni pari a 19,60 x 29,71 metri, con un'altezza variabile da 3 metri in gronda fino a 6,50 metri al colmo, e sarà realizzata con una struttura portante in acciaio zincato e pannelli sovrastanti, resistente ai raggi UV e refrattaria alla formazione di muffe e funghi.

L'intervento nasce dall'esigenza di rendere maggiormente fruibile un impianto oggi esposto agli agenti atmosferici e, in particolare, alle problematiche determinate dalla presenza di fogliame sui manti di gioco. La nuova copertura permetterà di utilizzare il campo anche in condizioni meteorologiche avverse e nelle ore serali e notturne, grazie alla realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione.

Il progetto prevede inoltre l'adeguamento del campo di gioco alle norme della Federazione Italiana Gioco Bocce (FIB) e una serie di opere finalizzate a migliorare complessivamente la qualità e l'accessibilità dell'impianto.

Saranno infatti realizzati nuovi servizi igienici, spogliatoi e locali accessori, oltre agli impianti necessari per il funzionamento della struttura, con nuovi allacci alla rete idrica e fognaria e un nuovo impianto elettrico per l'illuminazione del campo. È prevista anche l'eliminazione delle barriere architettoniche, con l'obiettivo di garantire una maggiore accessibilità degli spazi.

Saranno inoltre rimossi i quattro piccoli manufatti attualmente utilizzati dagli spettatori, sostituiti dai nuovi spazi destinati ai servizi, e saranno eseguite le opere necessarie per la realizzazione delle nuove reti idriche, fognarie ed elettriche.

A seguito della riorganizzazione degli spazi, l'area complessivamente destinata al bocciodromo passerà a 782,28 metri quadrati, all'interno dei quali sarà realizzata la nuova struttura coperta.