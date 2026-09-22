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Campania

Air, accolte le richieste dell’amministrazione su variazione oraria di alcune corse bus

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 22 Settembre 2026 - n. 9.323

Benevento, 22 settembre 2026 – Il sindaco Clemente Mastella e l'assessore ai Trasporti Luigi Ambrosone rendono noto che l'amministratore Ari Anthony Acconcia e il direttore Esercizio Commerciale Serena Matarazzo hanno comunicato di aver accolto le richieste dell'Amministrazione comunale che le aveva, a sua volta, recepite dai cittadini circa la modifica oraria di alcune corse del trasporto pubblico cittadino.
Pertanto con decorrenza da oggi martedì 22 settembre 2026 saranno in vigore le seguenti variazioni:
a) Linea 3/12-BN anticipo della corsa in partenza alle ore 07:30 dalla Rotonda degli Atleti alle ore 7:25;
e) Linea 05-UB posticipo, dalle ore 13:00 alle ore 13:10.

(AGENPARL)
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