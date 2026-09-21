Porti: Pd, domani alla Camera conferenza stampa su emendamenti contro riforma centrodestra

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - No alla privatizzazione dei porti italiani
Il Partito democratico presenterà domani, martedì 22 settembre alle ore 16, nella Sala stampa della Camera, i propri emendamenti contro la riforma della governance dei porti proposta dal centrodestra. Una riforma che sta facendo emergere divisioni profonde all'interno della stessa maggioranza. Salvini, che ha promosso il provvedimento, deve infatti fare i conti con gli emendamenti presentati dagli stessi partiti di maggioranza: Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno depositato numerose proposte di modifica, intervenendo su nodi centrali dell'impianto della riforma. In particolare, le proposte della maggioranza mettono in discussione diversi aspetti della nuova Porti d'Italia Spa e del rapporto con le Autorità di sistema portuale e i territori. Il Pd illustrerà le proprie proposte emendative e le ragioni della contrarietà a una riforma che, secondo i democratici, rischia di aprire la strada alla privatizzazione dei porti italiani, ridimensionando il ruolo pubblico e quello dei territori. Alla conferenza stampa parteciperanno Antonio Misiani, responsabile economico del Partito democratico, Valentina Ghio, vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Anthony Barbagallo, capogruppo Pd in Commissione Trasporti, e Ouidad Bakkali, componente della Commissione Trasporti. I lavori saranno introdotti da un saluto della presidente del gruppo Pd alla Camera, Chiara Braga. La conferenza sarà l'occasione per illustrare gli emendamenti del Pd e mettere in evidenza le contraddizioni e le divisioni che attraversano la maggioranza su una riforma destinata a incidere profondamente sul futuro della portualità italiana.
Roma, 21 settembre 2026