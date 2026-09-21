(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - "Questa notte a Sesto San Giovanni la Polizia di Stato ha arrestato un uomo di 33 anni dopo che era fuggito all'alt provocando così un lungo inseguimento. Il 33enne, italiano e con precedenti a carico, è stato trovato in possesso di cinque kg di stupefacenti. Auspico quindi che nei confronti di tale soggetto vengano applicate senza sconti le modifiche applicate al codice della strada approvate nel contesto del Decreto Sicurezza voluto dal Governo Meloni con la legge numero 177 del 25 novembre 2024 . Un prezioso strumento che sanzionato molto duramente coloro che non si fermano all'alt delle forze dell'ordine'. Così il Deputato di Fratelli d'Italia, vice Presidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra milanesi, Riccardo De Corato.
MILANO. DE CORATO (FDI): ARRESTATO DOPO INSEGUIMENTO, REATO DI FUGA PERICOLOSA INTRODOTTO DA GOVERNO MELONI
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