IL COMUNE COMUNICA – domani nel decennale della scomparsa il ricordo di Maria Maugeri nel parco a lei intitolato: per l’occasione il lancio del concorso che porta il suo nome nelle scuole primarie e secondarie di I e II grado

PER L'OCCASIONE IL LANCIO DEL CONCORSO

CHE PORTA IL SUO NOME

NELLE SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI I E II GRADO

A dieci dalla scomparsa di Maria Maugeri, domani, martedì 22 settembre, alle ore 18, nel parco a lei intitolato nel quartiere Libertà, si terrà un momento per ricordarne l'impegno civile e istituzionale.

Promossa anche quest'anno dai familiari di Maria Maugeri, con il supporto dell'amministrazione comunale, l'iniziativa prevede una presentazione della compianta ambientalista e assessora comunale all'Ambiente a cura delle sue figlie e di diverse personalità che con lei hanno condiviso ampi tratti di vita e di battaglie per la salute e per l'ambiente.

All'evento, che vedrà l'accompagnamento musicale di una cantante soprano, di un violinista e un pianista, interverranno, tra gli altri, il sindaco di Bari Vito Leccese, il presidente della Regione Puglia Antonio Decaro, l'assessora al Clima, alla Transizione ecologia e all'Ambiente Elda Perlino, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e i familiari e gli amici di Maria Maugeri.

Diversi, quindi, gli obiettivi che si intendono perseguire:

· stimolare le nuove generazioni a sviluppare una coscienza ambientale

· educare gli alunni alla sostenibilità

· sensibilizzare gli alunni in merito a un impegno sociale e culturale sul tema

· favorire la conoscenza del territorio, far scoprire e valorizzare il patrimonio naturale locale, stimolandone la tutela;

· creare un laboratorio permanente di espressività, per promuovere la creatività degli alunni affinché documentino il senso di appartenenza a una comunità culturale ed esprimano la propria idea di città rispettosa della natura e dell'ambiente;

· formare una "cittadinanza ecologica" che vada oltre la mera informazione promuovendo la maturazione di abitudini ecologiche consolidate.

L'iniziativa, frutto di un protocollo d'intesa tra le parti, è rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di I e II grado, statali e paritarie, della città di Bari nell'anno scolastico 2026/27 ed è articolato in categorie e sezioni: categorie A (alunni di scuola primaria), B (alunni di scuola secondaria di I grado) e C (alunni di scuola secondaria di II grado); sezioni 1 (elaborato scritto: racconto, poesia, filastrocca, individuale o di classe, creazione artistico-musicale), 2 (elaborato grafico-pittorico, individuale o di classe, in formato A4, A3 o cartellone 50×70 con tecnica a libera scelta) e 3 (prodotto multimediale). Per tutte le categorie sono previsti tre premi: 1° da 1.000 euro, 2° da 500 euro e il 3° da 250 euro, per una somma complessiva di 5.250 euro finanziata dal Comune di Bari.

La partecipazione è libera e gratuita e le opere potranno essere presentate dalle istituzioni scolastiche, da singole classi, da classi congiunte, da singoli studenti o da gruppi di studenti. Ogni scuola potrà partecipare anche con più lavori: le classi e gli studenti dovranno presentare le proprie attraverso l'istituzione scolastica di riferimento, a pena di esclusione.

La giuria che dovrà valutare le opere sarà composta da autorevoli personalità del mondo della cultura.

Sarà possibile effettuare l'iscrizione entro il 26 febbraio 2027: le modalità saranno illustrate nei prossimi giorni.