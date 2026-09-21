Deep Festival, dal 25 settembre al 4 ottobre la nona edizione

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - Livorno, 21 settembre 2026 – Dal 25 settembre al 4 ottobre torna il DEEP Festival, giunto alla nona edizione e curato e organizzato dall'associazione culturale mo-wan teatro: dieci giorni di teatro, danza, musica, performance e incontri distribuiti tra Livorno, Pisa e Vada.
L'iniziativa è stata illustrata oggi a Palazzo Comunale. Erano presenti il dirigente del settore Attività Culturali, Biblioteche e Musei del Comune di Livorno Giovanni Cerini, Alessandro Brucioni, Claudia Caldarano e Michele Crestacci per la direzione artistica del Festival.
Il ﬁlo conduttore resta quello di un festival inteso come "luogo": un luogo nel quale linguaggi contemporanei e forme sceniche tradizionali si incontrano, ma soprattutto un luogo nel quale artisti, pubblico e territorio possono entrare in relazione.
Il percorso di DEEP ha inoltre costruito collaborazioni con realtà come La Sapienza di Roma, Festival dei Popoli, Sillabe Editore, LeggerMente, Toscana Produzione Musica, The Cage,
Scenari di Quartiere e il Centro Nazionale di Produzione della Danza Virgilio Sieni, sviluppando nel tempo un programma capace di muoversi tra teatro, danza, musica, cinema, letteratura e pensiero.
IL PROGRAMMA 2026
La nona edizione si apre venerdì 25 settembre alle 21.30 al Cinema Teatro Quattro Mori con "Pinocchio non deve morire", con Michele Crestacci, Joaquin Cornejo e Simone Padovani, uno spettacolo che guarda al mondo del burattino di Carlo Collodi attraverso comicità, musica e invenzione scenica, in occasione del bicentenario della nascita dello scrittore.
Sabato 26 settembre, sempre alle 21.30, sarà la volta di "Fabbrico", di e con Massimiliano Loizzi, spettacolo che parte dalla storia di un piccolo paese emiliano per attraversare oltre un secolo di lavoro, memoria, resistenza, comunità e trasformazioni sociali.
La giornata di domenica 27 settembre sarà dedicata ancora a Pinocchio, con una mattina tra cinema e approfondimento: alle 10 la lezione "Pinocchio al cinema" di Massimo Ghirlanda e alle 11 la proiezione de "Il pianeta selvaggio" di René Laloux, nell'ambito di Cinema a Colazione. Alle 18 Michele Santeramo porterà in scena "Pinocchio in carne e ossa", mentre alle 21.30 la giornata si chiuderà con Stand Up: Cantiere Locura, una serata dedicata alla comicità contemporanea con Marcello Pastore, Salvatore Zappia, Ivano Bisi e due comici locali.
Martedì 29 settembre il festival si sposta al Teatro Nuovo di Pisa, alle 21.15, con "La Zona Blu – Una lettura di appunti dai conﬁni dell'Europa", di Kepler-452 con Nicola Borghesi e i video di Enrico Baraldi, realizzato in collaborazione con Sea-Watch: un diario di bordo nato dal mese trascorso da Borghesi a bordo della nave di soccorso Sea-Watch 5 nel Mediterraneo centrale, nel luglio 2024. Lo stesso spettacolo torna mercoledì 30 settembre alle 21.15 al Teatro Ordigno di Vada.
Giovedì 1° ottobre alle 21.15 a Ballast Oﬃcine Creative di Pisa va in scena "K – Conversazioni su Kafka", di Alessandro Brucioni con Andrea Console e Andrea Fiorentini, secondo episodio di un percorso di ricerca sul mondo poetico di Kafka dedicato quest'anno a "Il Castello", nel centenario della pubblicazione del romanzo.
Venerdì 2 ottobre il festival propone due appuntamenti alla Fortezza Nuova: alle 19 torna "K – Conversazioni su Kafka"; alle 21.30 debutta "Oriana – Storia di un amore non ordinario con il mondo", di Alessandro Brucioni ed Elena De Carolis, con Elena De Carolis, dedicato al ventennale della morte di Oriana Fallaci e al cinquantesimo anniversario della morte di Alexandros Panagulis.
(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - Livorno, 21 settembre 2026 – Dal 25 settembre al 4 ottobre torna il DEEP Festival, giunto alla nona edizione e curato e organizzato dall'associazione culturale mo-wan teatro: dieci giorni di teatro, danza, musica, performance e incontri distribuiti tra Livorno, Pisa e Vada.