Agenzia regionale 964.26 FDL Decaro Miglietta Apulia Film Commission

(AGENPARL) - Roma, 21 Settembre 2026 - *Cinema, Decaro e Miglietta incontrano registi e produttori dei film
selezionati alla Mostra di Venezia: "Un orgoglio averli sostenuti"*
Questo pomeriggio, alla Fiera del Levante, il presidente della Regione
Puglia *Antonio Decaro* e l'assessora alla Cultura e Conoscenza *Silvia
Miglietta* hanno incontrato una delegazione dei produttori e dei registi
delle quattro produzioni audiovisive sostenute da Regione Puglia e Apulia
Film Commission selezionate per la 83ª Mostra Internazionale d'Arte
Cinematografica di Venezia.
Decaro e Miglietta, insieme alla presidente di Apulia Film Commission
*Annamaria
Tosto* e al direttore generale *Antonio Parente*, hanno accolto nel
padiglione della Regione Puglia il regista Walter Fasano ("Nino – Un film
su Nino Rota", documentario selezionato Fuori Concorso), la produttrice
Floriana Pinto ( "Waiting for Ken Loach" di Simone Amendola, selezionato
alle Giornate degli Autori), il produttore Ivan D'Ambrosio ("L'Estranea" di
Paolo Strippoli, in Concorso) e il produttore Claudio Esposito ("Angelo
Azzurro" di Tommaso Acquarone, selezionato nella sezione Orizzonti).
"*Una delle mission che la Regione Puglia ha dato ad Apulia Film Commission
e che intendiamo portare avanti* – ha ricordato il presidente *Antonio
Decaro* – *è sostenere opere capaci di coniugare qualità artistica,
valorizzazione del territorio e sviluppo dell'industria audiovisiva. Negli
ultimi anni, grazie al numero crescente di produzioni nazionali e
internazionali che hanno scelto la nostra regione, la Puglia è stata grande
protagonista sui grandi e piccoli schermi. Quello che ci interessa di più,
adesso, è far crescere e sostenere concretamente le produzioni made in
Puglia pensando a registi, sceneggiatori, tecnici, attori e tutto il
comparto della complessa macchina dell'industria dell'audiovisivo che ci
permette di creare occupazione di qualità. Vogliamo far crescere una
generazione di professionisti che non deve più per forza scegliere di
bello anche dare la prova a chi tanti anni fa questa terra l'ha dovuta
lasciare per fare cinema, e penso a Walter Fasano, che la Puglia in questi
anni ha fatto molti passi in avanti e che qui ci sono adesso tante
occasioni per realizzare lavori di grandissima qualità, come quello che lui
stesso ha portato a Venezia quest'anno".*
L'assessora *Silvia Miglietta* ha sottolineato che *"la presenza a Venezia
di quattro produzioni sostenute da Regione Puglia e Apulia Film Commission
racconta un pezzo importante del lavoro che la Puglia sta facendo da
diversi anni sull'audiovisivo. Il nostro compiuto è creare le condizioni
affinché la nostra terra continui a essere scelta come luogo in cui
realizzare produzioni di qualità e affinché i nostri professionisti
dell'audiovisivo, le nostre maestranze, i nostri artisti e le nostre
artiste, possano lavorare di più e meglio. Per sostenere il cinema occorre
conoscere le esigenze e le specificità di tutti i segmenti della filiera, e
solo con un confronto stabile con gli addetti ai lavori si possono
progettare misure di sostegno adeguate. Voglio ancora complimentarmi con
tutti i professionisti e le professioniste che hanno collaborato alla
realizzazione dei film selezionati a Venezia, che hanno dato prova di
grande qualità. È un orgoglio per la Regione averli sostenuti e
accompagnati"*.
"*L'incontro di oggi* – ha aggiunto la presidente di Fondazione Apulia Film
Commission *Annamaria Tosto* – *rappresenta l'ennesima dimostrazione
dell'attenzione della Regione Puglia al settore dell'audiovisivo.
Un'attenzione rivolta ai protagonisti pugliesi della recente Mostra del
cinema di Venezia: operatori economici, grandi talenti creativi, formatori
delle giovani generazioni. Non solo, dunque, sostegno economico – come da
ultimo con lo stanziamento di fondi per il Film Fund 2026 – ma vicinanza e
cura delle problematiche del comparto in tutte le sue espressioni. Il
recente successo a Venezia dei prodotti audiovisivi pugliesi premia quello
che è stato fin qui fatto da Regione e da Apulia Film Commission e rinnova
l'impegno per il futuro"*.
Regione Puglia e Apulia Film Commission sostengono il settore
dell'audiovisivo attraverso l'Avviso "Apulia Film Fund 2026", che finanzia
la attività di produzione cinematografica che si svolgono sul territorio
regionale. Il bando, con una dotazione di 5 milioni di euro, è aperto fino
al prossimo 2 novembre 2026. Avviso e modulistica sono disponibili
all'indirizzo