Agenzia regionale 964.26 FDL Decaro Miglietta Apulia Film Commission

*Cinema, Decaro e Miglietta incontrano registi e produttori dei film

selezionati alla Mostra di Venezia: "Un orgoglio averli sostenuti"*

Questo pomeriggio, alla Fiera del Levante, il presidente della Regione

Puglia *Antonio Decaro* e l'assessora alla Cultura e Conoscenza *Silvia

Miglietta* hanno incontrato una delegazione dei produttori e dei registi

delle quattro produzioni audiovisive sostenute da Regione Puglia e Apulia

Film Commission selezionate per la 83ª Mostra Internazionale d'Arte

Cinematografica di Venezia.

Decaro e Miglietta, insieme alla presidente di Apulia Film Commission

*Annamaria

Tosto* e al direttore generale *Antonio Parente*, hanno accolto nel

padiglione della Regione Puglia il regista Walter Fasano ("Nino – Un film

su Nino Rota", documentario selezionato Fuori Concorso), la produttrice

Floriana Pinto ( "Waiting for Ken Loach" di Simone Amendola, selezionato

alle Giornate degli Autori), il produttore Ivan D'Ambrosio ("L'Estranea" di

Paolo Strippoli, in Concorso) e il produttore Claudio Esposito ("Angelo

Azzurro" di Tommaso Acquarone, selezionato nella sezione Orizzonti).

"*Una delle mission che la Regione Puglia ha dato ad Apulia Film Commission

e che intendiamo portare avanti* – ha ricordato il presidente *Antonio

Decaro* – *è sostenere opere capaci di coniugare qualità artistica,

valorizzazione del territorio e sviluppo dell'industria audiovisiva. Negli

ultimi anni, grazie al numero crescente di produzioni nazionali e

internazionali che hanno scelto la nostra regione, la Puglia è stata grande

protagonista sui grandi e piccoli schermi. Quello che ci interessa di più,

adesso, è far crescere e sostenere concretamente le produzioni made in

Puglia pensando a registi, sceneggiatori, tecnici, attori e tutto il

comparto della complessa macchina dell'industria dell'audiovisivo che ci

permette di creare occupazione di qualità. Vogliamo far crescere una

generazione di professionisti che non deve più per forza scegliere di

bello anche dare la prova a chi tanti anni fa questa terra l'ha dovuta

lasciare per fare cinema, e penso a Walter Fasano, che la Puglia in questi

anni ha fatto molti passi in avanti e che qui ci sono adesso tante

occasioni per realizzare lavori di grandissima qualità, come quello che lui

stesso ha portato a Venezia quest'anno".*

L'assessora *Silvia Miglietta* ha sottolineato che *"la presenza a Venezia

di quattro produzioni sostenute da Regione Puglia e Apulia Film Commission

racconta un pezzo importante del lavoro che la Puglia sta facendo da

diversi anni sull'audiovisivo. Il nostro compiuto è creare le condizioni

affinché la nostra terra continui a essere scelta come luogo in cui

realizzare produzioni di qualità e affinché i nostri professionisti

dell'audiovisivo, le nostre maestranze, i nostri artisti e le nostre

artiste, possano lavorare di più e meglio. Per sostenere il cinema occorre

conoscere le esigenze e le specificità di tutti i segmenti della filiera, e

solo con un confronto stabile con gli addetti ai lavori si possono

progettare misure di sostegno adeguate. Voglio ancora complimentarmi con

tutti i professionisti e le professioniste che hanno collaborato alla

realizzazione dei film selezionati a Venezia, che hanno dato prova di

grande qualità. È un orgoglio per la Regione averli sostenuti e

accompagnati"*.

"*L'incontro di oggi* – ha aggiunto la presidente di Fondazione Apulia Film

Commission *Annamaria Tosto* – *rappresenta l'ennesima dimostrazione

dell'attenzione della Regione Puglia al settore dell'audiovisivo.

Un'attenzione rivolta ai protagonisti pugliesi della recente Mostra del

cinema di Venezia: operatori economici, grandi talenti creativi, formatori

delle giovani generazioni. Non solo, dunque, sostegno economico – come da

ultimo con lo stanziamento di fondi per il Film Fund 2026 – ma vicinanza e

cura delle problematiche del comparto in tutte le sue espressioni. Il

recente successo a Venezia dei prodotti audiovisivi pugliesi premia quello

che è stato fin qui fatto da Regione e da Apulia Film Commission e rinnova

l'impegno per il futuro"*.

Regione Puglia e Apulia Film Commission sostengono il settore

dell'audiovisivo attraverso l'Avviso "Apulia Film Fund 2026", che finanzia

la attività di produzione cinematografica che si svolgono sul territorio

regionale. Il bando, con una dotazione di 5 milioni di euro, è aperto fino

al prossimo 2 novembre 2026. Avviso e modulistica sono disponibili

all'indirizzo