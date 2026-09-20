(AGENPARL) - Roma, 20 Settembre 2026 - Come si fa a voltarsi di spalle durante il minuto di raccoglimento in onore di Sandro Mazzola? Eppure la curva della Juventus lo ha fatto. Si può mostrare al mondo questa inciviltà? Perché? È come mancare di rispetto alla nostras storia, all'Heysel, a Scirea ai grandi campioni che appartengono a tutti. La Juventus ovviamente non c'entra nulla. Lo afferma il vicecapogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera Alfredo Antoniozzi.
Vergogna allo Juventus stadium per Mazzola
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