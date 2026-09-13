(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2026 - "L'insistenza con cui Conte ribadisce la sue posizioni farneticanti sull'Ucraina, quando sa benissimo che PD, IV e Più Europa votano per continuare a sostenere il paese invaso, fa pensare che non voglia l'unità della coalizione. Non è un alleato ma un sabotatore". Lo scrive su X Lia Quartapelle, vicepresidente PD della commissione Esteri di Montecitorio.
Ucraina, Quartapelle (Pd): posizioni Conte farneticanti, è sabotatore più che alleato
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