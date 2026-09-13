(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]
*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*
*(all.foto) **MILANO, DE CORATO: «SICUREZZA È UNA PRIORITÀ, CITTADINI
MERITANO DI VIVERE SENZA PAURA DI ESSERE ACCOLTELLATI COME OGGI IN CENTRO».*
Milano, 13 Settembre 2026 – «Un uomo di origine nordafricana, in evidente
stato di alterazione, è stato fermato oggi pomeriggio dalla Polizia di
Stato nel centro di Milano, dopo aver creato momenti di allarme tra i
passanti. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe fatto irruzione in
una farmacia chiedendo del Rivotril e impugnando un piccolo coltello.
Alcuni cittadini, spaventati, avrebbero quindi richiesto l'intervento delle
forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di cinque
volanti della Questura di Milano, che hanno fermato l'uomo. Ringraziamo gli
agenti per la tempestività e la professionalità dell'intervento. Ora sarà
necessario accertare ogni aspetto della vicenda, a partire dalle eventuali
responsabilità penali e dalla posizione dell'uomo sul territorio nazionale.
Se risultasse privo di un regolare permesso di soggiorno, riteniamo
doverosa l'espulsione, una volta scontata la pena prevista dalla legge per
gli eventuali reati commessi. Quello che è accaduto pone però ancora una
volta una domanda politica: è questa la Milano che il centrosinistra vuole
consegnare ai suoi cittadini? Dopo gli anni delle amministrazioni Pisapia e
Sala, il capoluogo lombardo sembra sempre più alle prese con episodi di
degrado e insicurezza che finiscono per compromettere anche la possibilità
di vivere serenamente gli spazi del centro. I milanesi hanno diritto a
poter passeggiare per la propria città senza il timore di essere aggrediti,
minacciati o importunati. La sicurezza non può essere considerata un tema
secondario né affrontata soltanto quando accade un fatto di cronaca.
Saranno i cittadini, alle prossime elezioni comunali, a giudicare anche su
questo l'operato di chi ha governato Milano».
Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi *Riccardo De Corato.*
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