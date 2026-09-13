Close Menu
Trending
domenica 13 Settembre 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

(all.foto) MILANO, DE CORATO: «SICUREZZA È UNA PRIORITÀ, CITTADINI MERITANO DI VIVERE SENZA PAURA DI ESSERE ACCOLTELLATI COME OGGI IN CENTRO»

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Settembre 2026 - [image: logo_camera_social.jpg]

*On. Riccardo De Corato*
*Gruppo Fratelli d'Italia*

*(all.foto) **MILANO, DE CORATO: «SICUREZZA È UNA PRIORITÀ, CITTADINI
MERITANO DI VIVERE SENZA PAURA DI ESSERE ACCOLTELLATI COME OGGI IN CENTRO».*

Milano, 13 Settembre 2026 – «Un uomo di origine nordafricana, in evidente
stato di alterazione, è stato fermato oggi pomeriggio dalla Polizia di
Stato nel centro di Milano, dopo aver creato momenti di allarme tra i
passanti. Secondo le prime informazioni, l'uomo avrebbe fatto irruzione in
una farmacia chiedendo del Rivotril e impugnando un piccolo coltello.
Alcuni cittadini, spaventati, avrebbero quindi richiesto l'intervento delle
forze dell'ordine. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi di cinque
volanti della Questura di Milano, che hanno fermato l'uomo. Ringraziamo gli
agenti per la tempestività e la professionalità dell'intervento. Ora sarà
necessario accertare ogni aspetto della vicenda, a partire dalle eventuali
responsabilità penali e dalla posizione dell'uomo sul territorio nazionale.
Se risultasse privo di un regolare permesso di soggiorno, riteniamo
doverosa l'espulsione, una volta scontata la pena prevista dalla legge per
gli eventuali reati commessi. Quello che è accaduto pone però ancora una
volta una domanda politica: è questa la Milano che il centrosinistra vuole
consegnare ai suoi cittadini? Dopo gli anni delle amministrazioni Pisapia e
Sala, il capoluogo lombardo sembra sempre più alle prese con episodi di
degrado e insicurezza che finiscono per compromettere anche la possibilità
di vivere serenamente gli spazi del centro. I milanesi hanno diritto a
poter passeggiare per la propria città senza il timore di essere aggrediti,
minacciati o importunati. La sicurezza non può essere considerata un tema
secondario né affrontata soltanto quando accade un fatto di cronaca.
Saranno i cittadini, alle prossime elezioni comunali, a giudicare anche su
questo l'operato di chi ha governato Milano».

Affari Costituzionali ed ex vice Sindaco delle Giunte di Centrodestra
milanesi *Riccardo De Corato.*

[image: FOTO_21.jpeg]

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl