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SICUREZZA: CECCARDI (LEGA), "TOLLERANZA ZERO CONTRO I LADRI. NESSUNO DEVE VIVERE NELLA PAURA CHE CASA, ATTIVITÀ O PROPRIETÀ VENGANO VIOLATE"

Roma, 7 set. – "Quello che è accaduto a Chioggia e a Palermo ci ricorda quanto sia importante continuare a tenere alta l'attenzione sulla sicurezza. Non è normale che un commerciante debba subire quattro furti in un anno, che un agricoltore debba dormire nei propri campi per difendere il raccolto o che una famiglia debba avere paura che qualcuno entri nella propria casa. Chi lavora, chi vive della propria attività e chi vuole semplicemente vivere serenamente nella propria casa ha diritto a sentirsi protetto".

Lo ha dichiarato l'europarlamentare e vicepresidente della Lega Susanna Ceccardi, intervenendo questa mattina su Canale 5 a Morning News, commentando due episodi emblematici avvenuti a Chioggia e nel Palermitano.

"Questi episodi dimostrano che sulla sicurezza dobbiamo continuare a spingere sull'acceleratore. Perché non basta arrestare chi delinque: bisogna assicurarsi che la risposta della giustizia sia effettiva, certa e proporzionata. Troppo spesso cittadini e vittime dei reati hanno la sensazione che, dopo un arresto, tutto finisca lì e che chi ha commesso un furto possa tornare rapidamente a colpire. Su questo il tema della giustizia è centrale. In questo governo abbiamo avviato un percorso di riforma della giustizia che punta a renderla più efficiente, più rapida e più vicina alle esigenze dei cittadini. Non ci fermeremo qui: dobbiamo proseguire con determinazione in questa direzione, perché la certezza della pena è una parte fondamentale della sicurezza. Non possiamo accettare che siano le vittime a doversi organizzare per difendersi dai ladri. Non è il commerciante che deve dormire nel proprio negozio, né l'agricoltore nei propri campi. Servono più prevenzione, più controlli nelle zone maggiormente colpite e una risposta giudiziaria capace di dare seguito all'azione delle forze dell'ordine. E la sicurezza deve valere per tutti. Non riguarda soltanto chi ha un'attività economica. Riguarda ogni famiglia e ogni cittadino. La proprietà privata va rispettata e tutelata, che si tratti della casa in cui si vive, del negozio con cui si lavora, della terra che si coltiva o dei beni costruiti con anni di sacrifici. Chi viola una proprietà viola la tranquillità e la libertà di una persona. Per questo dobbiamo continuare sulla strada della tolleranza zero contro i furti e contro chi fa della criminalità un'attività abituale: più presenza sul territorio, maggiori controlli, strumenti di prevenzione più efficaci e una giustizia che funzioni davvero. Le forze dell'ordine devono poter fare il proprio lavoro sapendo che dall'altra parte c'è un sistema giudiziario in grado di dare risposte certe. Gli italiani chiedono una cosa semplice: poter vivere, lavorare e difendere ciò che hanno costruito senza paura. Noi dobbiamo continuare a lavorare in questa direzione, rafforzando quanto già fatto e intervenendo dove ancora ci sono criticità. La sicurezza non si costruisce con gli slogan, ma con più controlli, regole chiare, pene certe e una giustizia più efficiente. Su questa strada il governo e la Lega continueranno ad andare avanti, senza arretrare di un millimetro".