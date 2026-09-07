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Politica Interna

Carceri, Blengino (Radicali): “Chieste ispezioni delle ASL in cinque istituti

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Settembre 2026 - istituti"

"Muffa, infiltrazioni, cimici, sporcizia, docce in condizioni
inaccettabili, rifiuti e persino detenuti costretti a mangiare per terra.
Dopo le visite effettuate questa estate abbiamo trasmesso le prime formali
segnalazioni alle ASL competenti chiedendo sopralluoghi urgenti nelle
carceri di Torino, Cuneo, Bologna, Roma Rebibbia e Firenze" – lo dichiara
in una nota Filippo Blengino, Segretario di Radicali Italiani -. "Non siamo
più di fronte a singole criticità, ma alla fotografia di un sistema che in
troppi casi costringe detenuti e detenenti a vivere in ambienti degradati e
insalubri. Lo Stato pretende il rispetto della legge da chi è detenuto
mentre è il primo a tollerare condizioni che non dovrebbero esistere in un
Paese civile. Ora le ASL entrino negli istituti, verifichino le condizioni
e, dove necessario, impongano gli interventi dovuti" – conclude.
*–*
*Riccardo Morgante*

(AGENPARL)
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