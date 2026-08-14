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Politica Interna

GENOVA, RIFONDAZIONE: “A 8 ANNI DALLA STRAGE DEL PONTE MORANDI L’UNICA GRANDE OPERA NECESSARIA E’ LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Rifondazione Comunista

(AGENPARL) - Roma, 14 Agosto 2026 - GRANDE OPERA NECESSARIA E' LA MESSA IN SICUREZZA DEL TERRITORIO"*
Oggi, 14 agosto 2026, sono 8 anni dalla strage del Ponte Morandi. Otto anni
dalla morte di 43 persone. Otto anni di dolore per le loro famiglie e per
una città, Genova, che non ha dimenticato.
Il nostro pensiero va alle vittime e ai loro familiari. Ma ricordare
significa anche non rimuovere le responsabilità.
Quelle 43 vite spezzate non sono il frutto di una fatalità inevitabile.
Sono il simbolo drammatico delle conseguenze di un sistema nel quale la
sicurezza e la manutenzione possono essere subordinate alla ricerca del
profitto.
Non nascondiamo la nostra rabbia verso chi ha trasformato infrastrutture
fondamentali per la collettività in occasioni di profitto privato, verso
una politica che ha costruito regole troppo spesso favorevoli ai
concessionari e verso chi ancora oggi presenta la ripubblicizzazione delle
autostrade come un'esagerazione ideologica.
La sicurezza non è una merce. La manutenzione non è un costo da comprimere.
La vita delle persone viene prima dei profitti.
Per questo, a otto anni dal crollo, la nostra rabbia diventa ancora una
volta una richiesta politica precisa: le autostrade devono tornare sotto il
pieno controllo pubblico.

(AGENPARL)
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