(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - A Tonnara del Secco, dove sono morti l'operaio Davide Anselmo e il soccorritore del 118 Francesco Bulgarella, è avvenuta l'ennesima tragedia sul lavoro. Esprimo la solidarietà mia e del Movimento 5 Stelle ai cari e alle famiglie delle vittime e ricordo ancora una volta le grandi responsabilità politiche che si assumono quando si sceglie di girarsi dall'altra parte e di comportarsi con ignavia, come troppe volte ha fatto il governo Meloni. Il tema della sicurezza sul lavoro è un dramma quotidiano. Per comprenderlo basterebbe ricordare che nei primi sei mesi del 2026 sono morte due persone ogni 24 ore. Tutto il tempo perso per contrastare questo fenomeno è una sconfitta incancellabile, soprattutto per chi ha la possibilità di cambiare le cose e sceglie di non farlo.
MORTI SUL LAVORO, QUARTINI (M5S): ENNESIMA TRAGEDIA, BASTA IGNAVIA
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