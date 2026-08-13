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Politica Interna

Milano, Maullu (FDI): Sorte usa Berlusconi ma ne tradisce metodo e spirito

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 13 Agosto 2026 - "Le dichiarazioni di Alessandro Sorte su Libero di oggi sono francamente incomprensibili. Usare il nome di Silvio Berlusconi per rivendicare la candidatura a sindaco di Milano significa trasformarne l'eredità in una bandierina di partito, tradendone il metodo e lo spirito. Quando Berlusconi scelse Gabriele Albertini pensò prima alla città: individuò un imprenditore autorevole, con incarichi apicali nel mondo associativo d'impresa, capace di governare Milano, in quel
Momento storico era la scelta giusta. Fratelli d'Italia è il primo partito per consenso in Italia e a Milano, e ovviamente ritiene che serva il candidato migliore: competente, immediatamente operativo e capace di coordinare Comune, Regione e strutture nazionali. Milano è una città complessa e internazionale: non ci serve un apprendista sindaco. Il prossimo primo cittadino dovrà cambiare marcia, utilizzare pienamente il Piano Casa e i decreti sicurezza del Governo Meloni e riportare sotto controllo uno sviluppo immobiliare ormai senza governo, coniugando investimenti, legalità e interesse pubblico. Milano non è proprietà di Forza Italia e la candidatura a sindaco non è un'eredità da riscuotere usando il nome di Berlusconi. Fratelli d'Italia è il primo partito in città e nel Paese: non accetta lezioni, né rendite di posizione. Prima vengono Milano e i milanesi; le bandierine di Sorte e le ambizioni personali vengono molto dopo".

(AGENPARL)
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