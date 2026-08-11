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Politica Interna

Carceri, Forza Italia in visita alla Casa Circondariale di Sanremo con il SAPPE

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 11 Agosto 2026 - Giovedì 13 agosto 2026, alle ore 10.30, una delegazione di Forza Italia parteciperà alla visita istituzionale organizzata dal Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria – SAPPE presso la Casa Circondariale di Sanremo.
Saranno presenti l'On. Enrico Costa, Capogruppo di Forza Italia alla Camera dei Deputati, l'On. Roberto Bagnasco, gli assessori regionali Marco Scajola e Claudia Morich, il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale Angelo Vaccarezza, il consigliere regionale e segretario regionale di Forza Italia Liguria Carlo Bagnasco, la consigliera regionale Chiara Cerri e il presidente del Consiglio comunale di Imperia Simone Vassallo.
La delegazione del SAPPE sarà guidata dal Segretario nazionale Vincenzo Tristaino e composta dai rappresentanti sindacali Ciriaco Pannese, Giuseppe Giangrande, Gennaro Pruto, Mauro Felicelli e Daniele Ceccucci.
Al termine della visita si terrà una conferenza stampa durante la quale saranno illustrati gli esiti del sopralluogo.

(AGENPARL)
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