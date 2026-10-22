Ets, Vaccari (Pd): “Bene il voto del PE sui benchmark per la ceramica

(AGENPARL) - Roma, 22 Ottobre 2026 - "E' una buona notizia il voto con cui il Parlamento europeo ha sostenuto la possibilità di introdurre benchmark Ets specifici per i settori penalizzati dagli attuali parametri, a partire dalla ceramica. È una risposta concreta alle preoccupazioni che abbiamo sollevato nelle scorse settimane e che da tempo arrivano dal distretto ceramico modenese, dalle imprese, dai lavoratori e dalle istituzioni locali.
Ringrazio il nostro Gruppo al Parlamento europeo a partire dal Capo Delegazione Nicola Zingaretti, ed in particolare Annalisa Corrado e Stefano Bonaccini, per aver raccolto il grido d'allarme del territorio e averlo tradotto in una proposta concreta. Correggere criteri che non tengono conto delle specificità dei processi produttivi può contribuire a garantire condizioni più eque alle imprese, tutelando occupazione e capacità produttiva mentre si investe nella decarbonizzazione.
Il percorso, però, non è ancora concluso. Il voto apre la strada ai negoziati con il Consiglio e la Commissione. Ora occorre lavorare perché questa possibilità sia confermata nel testo finale. Continueremo a sostenere il distretto e a chiedere regole ambientali efficaci, capaci di accompagnare la transizione senza mettere a rischio il lavoro e la competitività delle nostre imprese".
Roma, 22 ottobre 2026