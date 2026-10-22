Onori (Az): Witkoff chiama Putin “umanitario”, la pace non si costruisce sulle bugie

sulle bugie*

"Definire Putin un 'umanitario' non è diplomazia, è riscrivere la storia.

Le parole pronunciate ieri a San Pietroburgo dall'inviato statunitense

Steve Witkoff, seduto davanti allo stesso Putin, sono un insulto alle

vittime di Bucha, di Mariupol e di ogni città ucraina bombardata. Parliamo

di un uomo destinatario di un mandato d'arresto della Corte penale

internazionale per la deportazione di bambini ucraini. Di un regime che ha

raso al suolo Grozny e Aleppo, che incarcera migliaia di cittadini per

dissenso e sotto il quale oppositori e giornalisti finiscono avvelenati o

uccisi. Se questo è un umanitario, le parole hanno perso ogni significato."

Lo dichiara la deputata di Azione Federica Onori, segretaria della

Commissione Esteri.

"Una pace costruita sulle lusinghe al Cremlino e sulla massima pressione su

Kyiv non è pace, è una resa imposta all'aggredito. Chi adula l'aggressore

non media, si schiera. L'Europa non può restare a guardare mentre si decide

il futuro dell'Ucraina, e della propria sicurezza, senza di lei: deve

pretendere un posto al tavolo e ribadire che nessun accordo sull'Ucraina si

fa senza l'Ucraina. Ci auguriamo che anche il governo italiano faccia

sentire la propria voce, con chiarezza e senza ambiguità", conclude Onori.