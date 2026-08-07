(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Roma, 7 ago. – "La morte di Nicu Terletchi, l'operaio 35enne di origine moldava deceduto al suo primo giorno in Italia dopo essersi sentito male in un cantiere di Padova dove lavorava in nero, richiama drammaticamente alla memoria la vicenda di Satnam Singh. Ancora una volta ci troviamo di fronte a un caso che, se confermato dalle indagini, racconta di sfruttamento, irregolarità e di un gravissimo ritardo nei soccorsi causato dal titolare della ditta e da alcuni suoi famigliari. È indispensabile fare piena luce su quanto accaduto e accertare ogni responsabilità. Chiediamo al Ministero del Lavoro di disporre immediatamente l'invio degli ispettori per verificare le condizioni di impiego e l'eventuale presenza di ulteriori irregolarità. Episodi come questo dimostrano che sulla salute e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro non si sta facendo abbastanza. Al contrario, le scelte del Governo, orientate alla deregolamentazione e all'allentamento dei controlli, rischiano di indebolire ulteriormente le garanzie per chi lavora. Non possiamo accettare che si continui a morire di lavoro o che la precarietà e l'irregolarità diventino terreno fertile per tragedie evitabili. Servono più controlli, più prevenzione e il pieno rispetto della dignità di ogni lavoratrice e di ogni lavoratore". Lo dichiara Mariolina Castellone, senatrice del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Senato.
LAVORO, CASTELLONE (M5S): “FARE PIENA LUCE SU MORTE OPERAIO A PADOVA, RICORDA CASO SATNAM
By RedazioneNessun commento2 Mins Read