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Politica Interna

DELMASTRO, M5S: NORDIO MENTE O NON SA DI COSA PARLA

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - ROMA, 7 agosto – "Sulle chat tra Delmaestro e Caroccia il ministro Nordio mente spudoratamente o non sa di cosa parla. Non si tratta di un passante ma del ministro della Giustizia, è gravissimo. Parlare di sequestro del telefonino e di materiale privato in riferimento a Delmastro significa voler fare appositamente confusione per non far capire bene la situazione ai cittadini, questo è depistaggio di governo. Il dispositivo già sequestrato da tempo è quello di Mauro Caroccia, indagato per riciclaggio dei soldi del potentissimo clan mafioso dei Senese. L'autorizzazione chiesta dalla procura di Roma alla Camera concerne esclusivamente la possibilità di utilizzare le conversazioni tra Caroccia e Delmastro e riguardanti il ristorante in cui i due erano soci. Nordio straparla senza fondamento di cartelle cliniche e immagini riservate, pensando che i cittadini siano stupidi, e copre di vergogna l'Italia complimentandosi con il suo ex sottosegretario alla Giustizia con delega alle carceri che prima si metteva in affari con un prestanome di un clan mafioso e che poi ha ottenuto lo scudo della Camera, ostacolando così un'indagine sul riciclaggio di soldi sporchi. Complimenti ministro, lei sta facendo danni che l'Italia pagherà per anni".
Lo affermano i componenti M5S nelle commissioni Giustizia Stefania Ascari, Anna Bilotti, Federico Cafiero De Raho, Valentina D'Orso, Carla Giuliano, Ada Lopreiato e Roberto Scarpinato.

(AGENPARL)
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