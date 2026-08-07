Comunicato Stampa 1417/2026 Programmazione e bilancio compartecipati: conclusi gli incontri sul territorio. Giacinti, “Sviluppo economico e sociale al centro delle proposte

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - REGIONE DEL VENETO
– Giunta Regionale –
(AVN) Venezia, 7 agosto 2026
Si è concluso con successo il ciclo di incontri territoriali, che si sono svolti, dal mese di maggio a luglio, dedicati al percorso di programmazione e bilancio compartecipati. Un'iniziativa di ascolto e confronto che ha visto una vasta partecipazione di enti locali, parti sociali e portatori di interesse, i cui esiti forniranno un contributo decisivo per la definizione delle future scelte strategiche.
L'analisi dei dati raccolti al termine degli incontri restituisce una mappa chiara delle priorità e dei bisogni. Sul fronte delle tematiche, la maggioranza relativa delle proposte si è concentrata sull'asse "Sviluppo economico e territoriale", che da solo ha raccolto il 38,8% delle istanze. Si evidenzia poi una forte attenzione ai temi del welfare: l'area "Persona, sociale, sanità" rappresenta infatti il 31,3% delle proposte inserite. Significativo anche il peso del settore "Ambiente, mobilità, sostenibilità, energia" (21,4%), mentre il tema "Comunità e partecipazione" si attesta all'8,5%.
L'identikit dei partecipanti (stakeholder) vede le istituzioni locali in prima linea: i Comuni sono stati i soggetti più attivi e hanno rappresentato il 40,8% delle risposte. Molto rilevante anche il contributo diretto del mondo produttivo e lavorativo, con le Associazioni di categoria al 22,8% e i sindacati all'11,2%. Completano il quadro Ordini professionali (6,5%) e realtà del Terzo Settore e IPAB.
A livello geografico, la distribuzione delle proposte ha visto una partecipazione diffusa. Il territorio di Venezia guida con il 18,4% delle proposte, seguito dalle istanze di respiro trasversale ("Ambito regionale") e da Treviso, entrambe al 15,3%, e poi da Padova (13,9%) e Verona (10,2%).
"I dati che emergono da questi mesi di intenso confronto – evidenzia l'assessore al Bilancio Filippo Giacinti – ci consegnano una bussola chiara e autorevole per la nostra programmazione". "Il fatto che quasi il 40% delle proposte riguardi lo sviluppo economico, unito a un solido 31% dedicato al sociale e alla sanità, dimostra la maturità dei nostri interlocutori: il territorio ci chiede di puntare sulla crescita e sulla competitività, senza però lasciare indietro nessuno, tutelando il welfare e la persona. Voglio inoltre evidenziare la straordinaria risposta dei Comuni, che con oltre il 40% degli interventi si confermano l'ossatura fondamentale della nostra rete istituzionale, affiancati dal contributo vitale delle categorie economiche e dei sindacati. Questo bilancio compartecipato non è un semplice esercizio di stile, ma un vero e proprio patto di sussidiarietà: le indicazioni raccolte da Venezia a Belluno saranno un utile punto di riferimento delle nostre prossime scelte finanziarie"
(BILANCIO)
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