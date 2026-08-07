Agenzia regionale 853.26 Paolicelli su pubblicazione avviso investimenti produttivi aziende agricole CSR Puglia

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - *Investimenti produttivi delle aziende agricole: pubblicato il bando da 60
*Paolicelli: "Un intervento strategico per l'innovazione strutturale, la
sostenibilità e competitività delle aziende pugliesi e della filiera corta"*
È attivo l'avviso pubblico a sostegno degli investimenti produttivi
agricoli per la competitività delle aziende agricole. Il bando (Intervento
SRD01.05 – Generalista), finanziato dal Complemento di Sviluppo Rurale
60 milioni di euro ed è rivolto alle imprese agricole che intendono
investire per migliorare la propria competitività, incrementare la
redditività aziendale e affrontare con strumenti innovativi le sfide della
transizione ecologica e dei mercati, valorizzando anche la filiera corta.
"Dopo l'avviso 'Filiere di Puglia' – dichiara l'assessore all'Agricoltura e
Sviluppo rurale della Regione Puglia, *Francesco Paolicelli* –, dedicato al
rafforzamento della trasformazione agroalimentare, mettiamo in campo uno
sostenere gli imprenditori agricoli che scelgono di investire
nell'innovazione e nella crescita delle proprie aziende. L'apertura
dell'avviso è il risultato di un percorso di confronto con il mondo
agricolo e prevede tempi adeguati per consentire alle aziende di
predisporre e presentare progetti solidi e di qualità attraverso la
piattaforma dedicata. Attraverso un utilizzo efficace ed efficiente delle
risorse europee a nostra disposizione, vogliamo accompagnare un cambiamento
strutturale del sistema agricolo pugliese, favorendo investimenti che
migliorino la qualità delle produzioni, aumentino la sostenibilità
ambientale e rafforzino la competitività delle imprese, valorizzando al
tempo stesso le filiere locali e il legame con il territorio".
Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale EIP secondo il
cronoprogramma previsto dall'Avviso. Le operazioni di compilazione e
rilascio sono attive da oggi, a seguito della pubblicazione sul Bollettino
Ufficiale della Regione Puglia della DAG n. 49 del 24 luglio 2026, che ha
approvato le modifiche, le integrazioni e i termini dell'avviso pubblico
della SRD01.05 – generalista. Le operazioni preliminari potranno essere
effettuate fino all'8 ottobre 2026, il completamento degli EIP fino alle
ore 11.59 del 15 ottobre 2026 – con la possibilità, negli ultimi due
giorni, di completare esclusivamente le pratiche già avviate – mentre le
fasi conclusive di rilascio della domanda di sostegno potranno essere
effettuate fino alle ore 11.59 del 22 ottobre 2026.Con l'avviso
dell'Intervento SRD01.05 – generalista la Regione Puglia conferma il
proprio impegno nel sostenere gli investimenti produttivi delle aziende
agricole, favorendo un modello di sviluppo capace di coniugare
competitività, innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio,
Agricola Comune.
L'obiettivo dell'avviso è favorire produzioni di maggiore qualità, ridurre
i costi di produzione, migliorare l'efficienza aziendale, creare nuove
opportunità occupazionali e incentivare un utilizzo più razionale delle
risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione della risorsa
idrica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Le risorse
potranno finanziare investimenti destinati alla valorizzazione del capitale
fondiario e delle dotazioni aziendali, compresa la realizzazione di
impianti irrigui e di riserve idriche, al miglioramento delle prestazioni
climatiche e ambientali e del benessere animale, all'innovazione tecnica e
gestionale dei processi produttivi, alla diversificazione e qualificazione
delle produzioni agricole nonché alla lavorazione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti, anche nell'ambito delle filiere locali e
corte.
Particolare attenzione è riservata anche all'ammodernamento del parco
macchine aziendale, con investimenti che dovranno essere determinati
attraverso il Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di riferimento
per macchine e attrezzature agricole della Regione Puglia (consultabile
nella pagina dedicata al bando), a garanzia di trasparenza, uniformità e
corretta quantificazione della spesa. Sul portale del CSR Puglia tutti i
dettagli e le informazioni utili del bando SRD01.05 – generalista (