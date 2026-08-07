Agenzia regionale 853.26 Paolicelli su pubblicazione avviso investimenti produttivi aziende agricole CSR Puglia

*Investimenti produttivi delle aziende agricole: pubblicato il bando da 60

*Paolicelli: "Un intervento strategico per l'innovazione strutturale, la

sostenibilità e competitività delle aziende pugliesi e della filiera corta"*

È attivo l'avviso pubblico a sostegno degli investimenti produttivi

agricoli per la competitività delle aziende agricole. Il bando (Intervento

SRD01.05 – Generalista), finanziato dal Complemento di Sviluppo Rurale

60 milioni di euro ed è rivolto alle imprese agricole che intendono

investire per migliorare la propria competitività, incrementare la

redditività aziendale e affrontare con strumenti innovativi le sfide della

transizione ecologica e dei mercati, valorizzando anche la filiera corta.

"Dopo l'avviso 'Filiere di Puglia' – dichiara l'assessore all'Agricoltura e

Sviluppo rurale della Regione Puglia, *Francesco Paolicelli* –, dedicato al

rafforzamento della trasformazione agroalimentare, mettiamo in campo uno

sostenere gli imprenditori agricoli che scelgono di investire

nell'innovazione e nella crescita delle proprie aziende. L'apertura

dell'avviso è il risultato di un percorso di confronto con il mondo

agricolo e prevede tempi adeguati per consentire alle aziende di

predisporre e presentare progetti solidi e di qualità attraverso la

piattaforma dedicata. Attraverso un utilizzo efficace ed efficiente delle

risorse europee a nostra disposizione, vogliamo accompagnare un cambiamento

strutturale del sistema agricolo pugliese, favorendo investimenti che

migliorino la qualità delle produzioni, aumentino la sostenibilità

ambientale e rafforzino la competitività delle imprese, valorizzando al

tempo stesso le filiere locali e il legame con il territorio".

Le domande dovranno essere presentate attraverso il portale EIP secondo il

cronoprogramma previsto dall'Avviso. Le operazioni di compilazione e

rilascio sono attive da oggi, a seguito della pubblicazione sul Bollettino

Ufficiale della Regione Puglia della DAG n. 49 del 24 luglio 2026, che ha

approvato le modifiche, le integrazioni e i termini dell'avviso pubblico

della SRD01.05 – generalista. Le operazioni preliminari potranno essere

effettuate fino all'8 ottobre 2026, il completamento degli EIP fino alle

ore 11.59 del 15 ottobre 2026 – con la possibilità, negli ultimi due

giorni, di completare esclusivamente le pratiche già avviate – mentre le

fasi conclusive di rilascio della domanda di sostegno potranno essere

effettuate fino alle ore 11.59 del 22 ottobre 2026.Con l'avviso

dell'Intervento SRD01.05 – generalista la Regione Puglia conferma il

proprio impegno nel sostenere gli investimenti produttivi delle aziende

agricole, favorendo un modello di sviluppo capace di coniugare

competitività, innovazione, sostenibilità e valorizzazione del territorio,

Agricola Comune.

L'obiettivo dell'avviso è favorire produzioni di maggiore qualità, ridurre

i costi di produzione, migliorare l'efficienza aziendale, creare nuove

opportunità occupazionali e incentivare un utilizzo più razionale delle

risorse naturali, con particolare attenzione alla gestione della risorsa

idrica e alla produzione di energia da fonti rinnovabili. Le risorse

potranno finanziare investimenti destinati alla valorizzazione del capitale

fondiario e delle dotazioni aziendali, compresa la realizzazione di

impianti irrigui e di riserve idriche, al miglioramento delle prestazioni

climatiche e ambientali e del benessere animale, all'innovazione tecnica e

gestionale dei processi produttivi, alla diversificazione e qualificazione

delle produzioni agricole nonché alla lavorazione, trasformazione e

commercializzazione dei prodotti, anche nell'ambito delle filiere locali e

corte.

Particolare attenzione è riservata anche all'ammodernamento del parco

macchine aziendale, con investimenti che dovranno essere determinati

attraverso il Sistema di Determinazione dei Prezzi Massimi di riferimento

per macchine e attrezzature agricole della Regione Puglia (consultabile

nella pagina dedicata al bando), a garanzia di trasparenza, uniformità e

corretta quantificazione della spesa. Sul portale del CSR Puglia tutti i

dettagli e le informazioni utili del bando SRD01.05 – generalista (