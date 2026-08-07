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Politica Interna

Clima, Bonelli: “Il Po è in secca, Meloni continua a ignorare l’emergenza

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Europa Verde - Verdi

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Angelo Bonelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra e co-portavoce di
Europa Verde, ha diffuso sui propri canali social un video girato
direttamente sul letto del Po, a Torricella, nel comune di Sissa Trecasali,
in provincia di Parma, per denunciare la gravissima crisi idrica e
l'inerzia del Governo Meloni di fronte all'emergenza climatica.

«Bella spiaggia, vero? Purtroppo questo è il letto del Po», afferma Bonelli
nel video. Il Po è in secca, una nuova ondata di caldo estremo sta colpendo
l'Italia e le immagini satellitari pubblicate da Copernicus mostrano i
principali fiumi europei ai minimi storici. Di fronte a questa emergenza,
il Governo Meloni continua a voltarsi dall'altra parte e a cancellare la
crisi climatica dall'agenda politica.

Le immagini diffuse da Copernicus mostrano livelli eccezionalmente bassi
nel Po, nella Loira, nel Reno e nel Danubio, con vaste distese di sabbia,
ghiaia e fondali normalmente coperti dall'acqua. Una situazione aggravata
dalle temperature estreme e dalla prolungata assenza di precipitazioni.

«Le priorità di questo Governo sono evidenti: hanno finanziato il Piano
sociale per il clima con appena 9,3 miliardi di euro per sei anni, mentre
nei prossimi nove anni spenderanno 1.063 miliardi di euro per le spese
militari, di cui 498 miliardi aggiuntivi per raggiungere il 5% del Pil.
Mentre l'Italia si prosciuga, per affrontare la crisi climatica non ci sono
risorse, ma per le armi sì», denuncia Bonelli.

Bonelli chiede al Governo Meloni di interrompere il climafreghismo,
finanziare immediatamente il Piano nazionale di adattamento climatico e
intervenire sulle reti idriche colabrodo, sulla tutela dei fiumi e sulla
sicurezza dei territori.

(AGENPARL)
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