Close Menu
Trending
venerdì 7 Agosto 2026
Abbonati Login
Abbonati
Politica Interna

Spin Time: Trancassini, basta passerelle, va sgomberato

RedazioneBy Nessun commento2 Mins Read
Paolo Trancassini

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Spin Time va chiamato per quello che è: un'occupazione
abusiva, altro che tavoli, concessioni, o 'accordi ponte' di varia natura,
e, proprio per questo, va sgomberato". Lo dice in una nota Paolo
Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale del
partito nel Lazio. "Bene sia saltato il piano del sindaco Gualtieri che,
invece, pensava addirittura di acquistare l'immobile con i soldi dei
romani, quasi assecondando quel clima da "esproprio proletario" creatosi
intorno alla vicenda e tanto caro alla sua parte politica e a molti
occupanti dello Spin Time, e strumentalizzando per giorni, anziché
occuparsene efficacemente, la sorte delle centinaia di persone che ancora
inconsapevolmente, un mezzo di pressione sulla proprietà e sulle
istituzioni. Basta con la retorica buonista e progressista che, in questi
giorni, ha maldestramente tentato di legittimare chi vive da anni sulle
spalle dello Stato, del Comune e dei cittadini onesti. E basta anche con
tamburelli, attori, cantanti, disegnatori e passerelle: da ex sindaco so
bene che per una semplice sagra servono numerose e farraginose
autorizzazioni, mentre, in quella che è a tutti gli effetti la 'sagra
dell'illegalità', tutto sembra consentito. Due giorni fa qualcuno intonava
'Che fastidio!': ecco, il vero fastidio è quello dei cittadini romani
onesti che seguono le regole e dei residenti del quadrante, costretti ad
assistere all'arrogante spettacolo di un'occupazione abusiva trasformata,
con la complicità di tutta la sinistra parlamentare e non, addirittura in
un presunto 'presidio resistente' da difendere a ogni costo", conclude
Trancassini.

(AGENPARL)
Share.

Related Posts

Comments are closed.

CHI SIAMO

L’Agenzia di Stampa Parlamentare Agenparl è una delle voci storiche ed autorevoli dell’informazione italiana parlamentare ed è una delle principali news company italiane. Nel 1950 Francesco Lisi fondò la più antica Agenzia giornalistica parlamentare italiana, con il nome di S.P.E.; con l’ingresso nell’ASP (Associazione stampa parlamentare) nel 1953 ne mutò il nome in Agenparl.

Dal 1955 affianca con i suoi notiziari il mondo istituzionale, editoriale, economico e finanziario, diventando oggi una tra le fonti più autorevoli dell’informazione con i propri prodotti, servizi e soluzioni all’avanguardia. Dal 2009 il Direttore è Luigi Camilloni che ha proseguito lungo la strada tracciata da Lisi e cioè quella che da sempre ha contraddistinto l’Agenzia, ossia l’imparzialità.

Una formula editoriale veloce ed innovativa che garantisce un’informazione puntuale e degli approfondimenti originali. Per noi di Agenparl, fare informazione significa mantenere un alto livello di esattezza, obiettività e imparzialità, attraverso un codice linguistico chiaro, ma soprattutto senza far ricorso a formule e luoghi comuni giornalistici.

CONTATTI

Per inviare i comunicati stampa:

redazione@agenparl.eu

 

Per informazioni:

marketing@agenparl.eu

 

Uff. (+39) 06 93 57 9408

Cell. (+39) 340 681 9270

Facebook Twitter Youtube Instagram Linkedin Whatsapp

SERVIZI

Agenparl dispone di contenuti, servizi e strumenti a cui si affidano Enti, Istituzioni ed Università, sviluppando una serie di soluzioni personalizzabili a seconda delle necessità dei clienti.

NOTIZIARIO

Per tutti i servizi scrivere a
marketing@agenparl.eu

©  Tutti i diritti e contenuti sono di Agenparl