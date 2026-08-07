Spin Time: Trancassini, basta passerelle, va sgomberato

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Spin Time va chiamato per quello che è: un'occupazione
abusiva, altro che tavoli, concessioni, o 'accordi ponte' di varia natura,
e, proprio per questo, va sgomberato". Lo dice in una nota Paolo
Trancassini, deputato di Fratelli d'Italia e coordinatore regionale del
partito nel Lazio. "Bene sia saltato il piano del sindaco Gualtieri che,
invece, pensava addirittura di acquistare l'immobile con i soldi dei
romani, quasi assecondando quel clima da "esproprio proletario" creatosi
intorno alla vicenda e tanto caro alla sua parte politica e a molti
occupanti dello Spin Time, e strumentalizzando per giorni, anziché
occuparsene efficacemente, la sorte delle centinaia di persone che ancora
inconsapevolmente, un mezzo di pressione sulla proprietà e sulle
istituzioni. Basta con la retorica buonista e progressista che, in questi
giorni, ha maldestramente tentato di legittimare chi vive da anni sulle
spalle dello Stato, del Comune e dei cittadini onesti. E basta anche con
tamburelli, attori, cantanti, disegnatori e passerelle: da ex sindaco so
bene che per una semplice sagra servono numerose e farraginose
autorizzazioni, mentre, in quella che è a tutti gli effetti la 'sagra
dell'illegalità', tutto sembra consentito. Due giorni fa qualcuno intonava
'Che fastidio!': ecco, il vero fastidio è quello dei cittadini romani
onesti che seguono le regole e dei residenti del quadrante, costretti ad
assistere all'arrogante spettacolo di un'occupazione abusiva trasformata,
con la complicità di tutta la sinistra parlamentare e non, addirittura in
un presunto 'presidio resistente' da difendere a ogni costo", conclude
Trancassini.
(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - Roma, 6 ago. – "Spin Time va chiamato per quello che è: un'occupazione