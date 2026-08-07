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Puglia

Agenzia nr. 1794 – Acqua, Scatigna (Fdi): “Tre casi in tre province: la gestione fa acqua da tutte le parti

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read
Consiglio regionale della Puglia

(AGENPARL) - Roma, 7 Agosto 2026 - "Se tre indizi fanno una prova, oggi ne abbiamo tre, contemporaneamente, in tre province diverse della Puglia. E la prova è che la gestione dell'acqua nella nostra regione fa acqua da tutte le parti, per usare un eufemismo.

Nel Barese, nelle campagne di Conversano, si registrano continui guasti alla rete irrigua pubblica, con dispersioni di acqua mentre gli agricoltori ne hanno disperatamente bisogno. Nella Bat, a Trinitapoli, le acque reflue depurate che potrebbero essere recuperate per l'agricoltura continuano a non essere utilizzate nonostante un progetto avviato da tempo. Nel Tarantino, infine, gli agricoltori denunciano nuove riduzioni dell'acqua proveniente dalla Basilicata proprio nel periodo in cui le colture hanno maggiore necessità di irrigazione.

Tre vicende diverse, ma un unico denominatore: reti inefficienti, acqua disponibile che non viene recuperata e un sistema di approvvigionamento che continua a mostrare tutta la propria fragilità. Il presidente Antonio Decaro e l'assessore Francesco Paolicelli si muovano subito per rimediare anche a quest'altro "buco" lasciato da vent'anni di pessima gestione del centrosinistra.

(AGENPARL)
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