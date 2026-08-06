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Politica Interna

Ex Ilva: Viggiano (Pd), Governo senza linea, così esplode questione sociale

RedazioneBy Nessun commento1 Min Read

(AGENPARL) - Roma, 6 Agosto 2026 - "Le parole del ministro Urso hanno confermato quello che denunciamo da tempo: il Governo non ha una linea chiara sul futuro dell'ex Ilva e, soprattutto, sul futuro di Taranto. È grave che dopo anni di annunci non ci sia ancora un piano credibile capace di tenere insieme lavoro, ambiente e salute".

"Le ipotesi prospettate dal Governo appaiono prive di basi concrete e non rispondono alle domande dei lavoratori, dei sindacati e del territorio. Sta esplodendo una questione sociale di cui non si può non tenere conto e il Governo tace .

(AGENPARL)
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